Акциите на Tesla се сринаха с около 3,4%, след като Morgan Stanley понижи препоръката си за компанията за първи път от 2023 година насам.

Новият анализатор на банката Андрю Перкоко смени рейтинга от "Overweight" (Купувай) на "Equal Weight" (Задържай), което маркира рязък обрат от предишната оптимистична позиция на институцията.

При пазарна капитализация над 1,5 трилиона долара в петък, реакцията на пазара може да се оцени на около 50 млрд. долара.

В мотивите си, цитирани от Yahoo Finance, Перкоко обяснява че високите очаквания относно амбициите на Tesla в областта на изкуствения интелект са довели до премиум оценка, която в момента е справедлива.

Въпреки понижението, анализаторът увеличи целевата цена на акцията от $410 на $425, като добави $60 на акция стойност от бизнеса с хуманоидни роботи. В същото време, Morgan Stanley намали съществено прогнозите си за автомобилния бизнес на Tesla - с 10,5% намаляване на обемите през 2026 година и с 18,5% за кумулативните доставки до 2040 година.

Business Insider цитира Перкоко, който посочва по-предпазливия поглед на банката относно темпото на приемане на електромобилите в САЩ и нарастващата конкуренция на световните пазари като причини за този песимизъм.

Промяната представлява значителен обрат за Morgan Stanley, където предишният анализатор Адам Джонас водеше оптимистична кампания за производителя на електромобили, правейки го свой топ избор в автомобилния сектор. Джонас залагаше на роботите на Tesla Optimus, пълното автономно шофиране (FSD) и роботаксита.

Новият анализатор също остава положително настроен към AI усилията на компанията. Yahoo Finance цитира Перкоко, който нарича FSD "бижуто в короната" на автомобилния бизнес на Tesla и значително конкурентно предимство. Той прогнозира около 33 нови локации на роботакси услуги в САЩ през 2026 година, в допълнение към тестовете в Невада и Аризона.

Въпреки това, според Business Insider, регулаторните пречки могат да забавят растежа поради уникалния подход на Tesla, базиран само на камери, за разлика от конкуренти като Waymo, които използват комбинация от камери и други сензори.

Анализаторите изразяват загриженост относно безопасността при лоши метеорологични условия, когато сняг може да блокира камерите.

Перкоко предупреждава инвеститорите да очакват нестабилна търговска среда през следващите 12 месеца, тъй като катализаторите за неавтомобилните бизнеси изглеждат вече оценени в текущите нива.

За дългосрочните инвеститори обаче той посочва, че Tesla представлява привлекателно съотношение риск-възнаграждение с оптимистична прогноза от $860 и песимистична от $145, в зависимост от способността на компанията да се справи със спада на електромобилите и успешно да мащабира производството на Optimus роботите.