Златото с недоказан произход или с такъв от санкционирани държави все повече прониква в западните вериги за доставки въпреки международните ограничения, предупреждават експерти

На практика физическите свойства на златото правят всякакви рестрикции врата в полето - просто вземате кюлчетата от регион под санкции, разтопете ги и отлейте нови със съответните нови печати. Това е достатъчно, за да се сложи точка на всичките претенции за проследимост, предупреждават от компанията SMX, специализирана в решенията за идентифициране на злато чрез молекулярни технологии.

Русия се очертава като ключов пример за заобикаляне на санкциите. След наложените от Запада забрани за внос след инвазията на Москва в Украйна през 2022 г., руските доставки на злато бяха пренасочени към Обединените арабски емирства, Турция и Китай, които сега представляват 99,8% от руския износ. Само ОАЕ са внесли 75,7 тона руско злато на стойност 4,3 милиарда долара между февруари 2022 г. и март 2023 г., в сравнение с едва 1,3 тона през 2021 г.

Съединените щати и Обединеното кралство опитват да затегнат контрола. През юни 2024 г. Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на фирми от Хонконг и ОАЕ за улесняване на търговията със злато от "Полюс", най-големия производител в Русия, който сам по себе си беше санкциониран през 2023 г.

През декември 2024 г. двете правителства координираха санкции срещу мрежа за контрабанда на злато със седалище в Зимбабве.

В Латинска Америка незаконният добив на злато вече генерира повече приходи за организираната престъпност, отколкото трафикът на кокаин в Колумбия и Перу. Във Венецуела престъпни мрежи въртят контрабанда с незаконно злато през съседните страни за изпиране и износ към пазари, включително ОАЕ, Турция и Саудитска Арабия.

Не е само на този континент. Според оценки, ежегодно от Демократична република Конго се изнася незаконно злато на стойност между 300 и 600 милиона долара, като приходите се използват за финансиране на въоръжени групи.

Има ли как това да бъде спряно?

Лондонската асоциация за търговия със злато ускори изискванията за прозрачност, като премести прилагането им от 2027 г. на 2026 г. От януари преработвателите трябва да разкриват публично самоличността на доставчиците в "рискови места", определени по насоките на ОИСР.

Human Rights Watch определи новите изисквания за индустрията като "от решаващо значение за прекъсване на финансирането и прекратяване на злоупотребите на въоръжени групи" в конфликтни зони.

Проблемът обаче е, че все така доказването на декларираният произход е много трудно без прилагането на скъпи специализирани решения, а възможностите за измама - многобройни.

Според доклад на FACT Coalition, публикуван през август 2025 г., САЩ "нямат инструменти за ефективно реагиране на незаконната търговия със злато", а ситуацията се усложнява от променящите се приоритети в правоприлагането.

С достигането на рекордни нива на цените на златото през 2025 г. икономическите стимули за незаконен добив се засилиха. Липсата на прогрес в преговорите между САЩ и Русия пък със сигурност стимулира Москва да търси начини да финансира военната си машина именно чрез сделки с благородния метал.