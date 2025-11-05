През септември големите Централни банки в света общо са закупили 39 тона злато - най-голямото месечно количество от началото на годината. А най-големият купувач изненадващо стана Бразилската централна банка, според доклад на Световния съвет за златото (World Gold Council, WGC).

"Централните банки отчетоха нетни покупки на злато от 39 тона през септември. Този показател се е увеличил със 79% на месечна база и е най-високата месечна нетна покупка на злато от началото на 2025 г.", отбелязват анализаторите от WGC, пише Прайм.

Неочаквано най-големият купувач на злато през септември стана Централната банка на Бразилия, която през месеца за първи път тази година направи покупка на злато за попълване на резервите си, но затова пък в размер на доста големите 15 тона.

Националната банка на Казахстан и Банката на Гватемала също бяха значителни купувачи на благородния метал през септември, закупувайки съответно 8 и 6 тона злато.

След тях по обем на закупеното през септември злато се нареждат централните банки на: Русия (3 тона), Турция и Чехия (по 2 тона), както и Китай и Гана (по 1 тон). Единствената централна банка, която отчете продажби на злато през септември, беше Централната банка на Узбекистан, която продаде 4 тона.

Отбелязва се, че за 9-те месеца на годината, централните банки в света са отчели нетни покупки на злато от общо 200 тона, което е малко под показателя за същия период на миналата година, от 215 тона. Така, за 9-те месеца като цяло, Националната банка на Полша е най-големият купувач с 67 тона злато, следвана от Националната банка на Казахстан (40 тона) и Централната банка на Азербайджан (38 тона).