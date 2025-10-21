По данни на The World Factbook - годишен световен доклад на американското правителство, България е на 48-о място в света по големина на държавния резерв (валута и злато) към 2024 година, като стойността му е близо 43,7 милиарда долара.

По-рано този месец Световният съвет по златото обяви, че БНБ е закупила два тона от благородния метал през август - най-голямо количество от близо три десетилетия. С тях златните активи на страната достигат 43 тона. Според експертите причината за това е присъединяването ни към еврозоната.

Съгласно процедурата, България трябва да внесе част от активите си в Европейската централна банка като капиталов дял. Целта на покупката е да се осигури нужното количество, без да се намалява текущият златен резерв. По предварителна оценка на БНБ от края на май 2025 г., равностойността на международните валутни резерви (различни от единната валута), които ще бъдат трансферирани към ЕЦБ, възлиза на около 1,28 милиарда евро, пишат от банката.

"85% от тази вноска се прави във валута, 15% в злато", обясни управителят на БНБ Димитър Радев.

Източник: iStock Images

По този начин Централната ни банка ще си осигури достъп до доходите на ЕЦБ. Това се случва в период, в който цената на благородния метал достига рекордни стойности - най-високите от 1979 година насам. В момента една тройунция (около 31,1 гр.) струва около 4333 долара (към 21.10.2025 г.).

Сегашните промени не се отчитат в тазгодишния доклад.

Първенец в класацията е Китай с резерви на стойност 3,45 трилиона долара. Според The ​​Economics Review това се дължи на постоянни търговски излишъци, които водят до повече чуждестранни валути, които вливат в държавата, отколкото изливат. От друга страна, Китайската народна банка купува други валути, за да предотврати поскъпването на юана.

На второ място със значително по-малка сума (1,23 трилиона) остава Япония, а на трето - САЩ с 910 милиарда. В челната десетка попадат още Швейцария, Индия, Русия, Саудитска Арабия, Хонконг, Южна Корея и Сингапур.

Въпреки впечатляващия резултат на страната, пред нас са Румъния (36-о място със 73,39 милиарда долара) и Турция (22-ро място със 154,77 милиарда долара). Седем места след нас остава Сърбия, която е 56-а (с 30,48 милиарда), както и Гърция (68-ма) и Северна Македония (96-а с 5,25 милиарда).

След България в класацията са и страни като Португалия, Белгия, Австрия, Финландия, Хърватия и Люксембург.