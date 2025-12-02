Унгарският производствен сектор е засегнат от драматичен спад в броя на служителите през последната година. Между септември 2024 и септември 2025 година хиляди работни места са съкратени в местни компании за части и електроника, което е пряка последица от кризата в германската автомобилна индустрия и европейския икономически спад, показва анализ на унгарския HR Portal, цитиран от местни медии.

Най-големите съкращения на работната сила се случиха при основни компании в производствения сектор. Фабриката за батерии Samsung SDI е намалила персонала си с 744 души, а производството е спаднало до половината от пика през 2023 година поради забавянето на европейския пазар на електрически превозни средства.

Audi е съкратила 701 служители, като производството на двигатели на компанията е намаляло с 10 процента в първите пет месеца на 2025 година в сравнение с предходната година.

Комбинираният брой служители в четирите унгарски дъщерни дружества на Robert Bosch показа намаление с над 600 души.

Jabil Circuit е съкратила 526 позиции, Flextronics редуцира персонала си с 506, а Aumovio с 467. Съкращенията на работната сила ще продължат в завода на Continental до 31 декември.

Сред другите засегнати компании са Linamar (421 съкратени), thyssenkrupp (409), Harman Becker в Секешфехервар (329), Denso и SMR Automotive Mirror Technology (над 100 всяка).

Голямата картина

Трудностите, пред които е изправена унгарската производствена индустрия, са тясно свързани със структурната криза на германската автомобилна индустрия. В Германия 19 000 работни места в автомобилния сектор бяха загубени през 2024 година - свиване с 2,4%.

В Унгария броят на заетите в автомобилната индустрия спадна от 104 500 през декември 2023 на 102 300 през декември 2024, съответстващо на 2,1-процентен спад.

"Проблемите на германската автомобилна индустрия засягат пряко и Унгария, тъй като местната икономика е тясно обвързана с германския износ и производствените вериги", отбеляза Андраш Бабош, анализатор в Portfolio.

Обемът на промишленото производство през август 2025 беше с 7,3 процента по-нисък в сравнение със същия период на предходната година.

Кризата се усеща и в сектора, обслужващ производствените компании - при агенцията за временна заетост Prohuman персоналът е намалял с 1000 души в сравнение със същия период на предходната година.

Не е съвсем мрачно

Въпреки мрачната картина, има и позитивни тенденции. Фабриката за гуми Hankook Tire увеличи персонала си с 221 души, а Grundfos в Татабаня с 194.

Агенцията WHC разшири служителския си състав с 400 души.

Изключителен растеж показва B+N Referencia, която създаде над 2000 нови работни места, както и BMW в Дебрецен, която се разшири с 881 души със стартирането на серийното производство през тази есен.

Забележим е и растежът на Lego с близо 500 нови служители.