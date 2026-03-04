ЕС отвърна на заплахите на Доналд Тръмп да спре всякаква търговия с Испания заради решението ѝ да не позволи на САЩ да използват военните си бази в страната за бомбардировки срещу Иран, пише The Guardian.

ЕС заяви, че очаква президентът на САЩ да "спази" митническото споразумение за целия блок, сключено миналата година. Същевременно се намеква за възможността за ответни мерки, ако Тръмп изолира Испания в опит за отмъщение.

"Европейската комисия ще гарантира, че интересите на Европейския съюз са напълно защитени. Ние сме напълно солидарни с всички държави членки и всички техни граждани и чрез нашата обща търговска политика сме готови да действаме, ако е необходимо, за да защитим интересите на ЕС", каза еврокомисарят по търговията Олоф Гил.

"Търговията между Европейския съюз и Съединените щати е дълбоко интегрирана и взаимноизгодна. Защитата на тези отношения, особено във време на глобални сътресения, е по-важна от всякога и е очевидно в интерес и на двете страни.

ЕС и Съединените щати сключиха важно търговско споразумение миналата година. Европейската комисия очаква Съединените щати да спази изцяло ангажиментите, поети в съвместното изявление от миналия август."

ЕС продължава да спазва своята част от споразумението, като допуска много американски стоки в блока без мита, въпреки че Върховният съд на САЩ постанови, че 15%-ните мита на Тръмп върху стоки от ЕС са незаконни.

Вчера президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че иска да прекрати всякаква търговия с Испания, след като обвини Мадрид, че блокира достъпа на САЩ до испански военни бази, съобщи Reuters.

"Испания е ужасна", заяви Тръмп по време на пресконференция заедно с германския канцлер Фридрих Мерц, който е на официална визита във Вашингтон. Той добави, че е казал на министъра на финансите Скот Бесънт да прекрати всички отношения с Испания.

"Ще прекратим всякаква търговия с Испания. Не искаме да имаме нищо общо с Испания", каза Тръмп.

Испанското правителство публично заяви, че няма да позволи базите "Рота" и "Морон де ла Фронтера" да бъдат използвани за атаки срещу Иран, твърдейки, че всяка дейност трябва да остане в рамките на съществуващите споразумения и международното право.

Тръмп не обясни как планира да осъществи тази заплаха, което може да се окаже особено трудно, тъй като САЩ имат търговски отношения с Европейски съюз като цяло. По-късно той намекна, че има правомощията да наложи пълно ембарго върху стоки от страната, макар че не посочи изрично, че планира да го направи.