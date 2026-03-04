Газът, който се очаква да започне да идва от Черно море през 2027-а, едва ли ще доведе до значително намаление на цените за румънските потребители, смята Кристиан Бушой, държавен секретар в Министерството на енергетиката.
"Румъния има най-голямото производство на газ в ЕС, а добавянето на 8 милиарда куб. м от Черно море ще ни утвърди като безспорен лидер в рамките на Съюза.
Въпреки това, тъй като сме част от единния европейски пазар, много от търговските цени се определят от индекса TTF на холандската борса - основният европейски референтен индекс.
Не очаквам само заради Черно море да има значително намаление на цената на газа в страната", обясни Бушой на конференцията ZF Power Summit.
Той уточни, че основният ефект от добива ще бъде укрепването на енергийната сигурност на страната и спестяване на транспортни разходи. Експертът добави още, че цените ще останат близки до средните за Европа.
Държавният секретар отбеляза, че по-голямото производство може да окаже лек натиск върху средната европейска цена, но подчерта, че не бива да се създават "нереалистични очаквания" за драстично поевтиняване. Също така, увеличените приходи от дивиденти и данъци за държавата ще бъдат допълнителна полза.
Това становище противоречи на изявленията на премиера Илие Боложан, който преди около месец обяви, че удължава с година тавана на цените на газа, защото новите ресурси от Черно море ще доведат до намаление от 2027 г.
Най-големият газов ТЕЦ в Европа ще е в Румъния и се строи с арабско финансиране
Централата ще се захранва със синьо гориво от Черно море
Къде ще отиде черноморският газ
Според Бушой, съгласно офшорното законодателство газът трябва да се използва приоритетно в Румъния, но при липса на търсене в страната, той може да се изнася в чужбина. "Германия, Унгария и други европейски държави проявяват голям интерес към черноморския газ", допълни още той.
Използването на газовите ресурси вътре в страната зависи от завършването на няколко проекта за газови електроцентрали като тези в Минтия и Йернут. От ключово значение е и потенциалното поемане на химическия завод Азомуреш от Romgaz - най-големият потребител на газ в Румъния.
Докато Romgaz планира да използва вътрешния пазар за половината от производството си в Черно море, OMV Petrom обмисля и износ на ресурса.