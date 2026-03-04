Газът, който се очаква да започне да идва от Черно море през 2027-а, едва ли ще доведе до значително намаление на цените за румънските потребители, смята Кристиан Бушой, държавен секретар в Министерството на енергетиката.

"Румъния има най-голямото производство на газ в ЕС, а добавянето на 8 милиарда куб. м от Черно море ще ни утвърди като безспорен лидер в рамките на Съюза.

Въпреки това, тъй като сме част от единния европейски пазар, много от търговските цени се определят от индекса TTF на холандската борса - основният европейски референтен индекс.

Не очаквам само заради Черно море да има значително намаление на цената на газа в страната", обясни Бушой на конференцията ZF Power Summit.

Той уточни, че основният ефект от добива ще бъде укрепването на енергийната сигурност на страната и спестяване на транспортни разходи. Експертът добави още, че цените ще останат близки до средните за Европа.

Държавният секретар отбеляза, че по-голямото производство може да окаже лек натиск върху средната европейска цена, но подчерта, че не бива да се създават "нереалистични очаквания" за драстично поевтиняване. Също така, увеличените приходи от дивиденти и данъци за държавата ще бъдат допълнителна полза.

Това становище противоречи на изявленията на премиера Илие Боложан, който преди около месец обяви, че удължава с година тавана на цените на газа, защото новите ресурси от Черно море ще доведат до намаление от 2027 г.

Къде ще отиде черноморският газ

Според Бушой, съгласно офшорното законодателство газът трябва да се използва приоритетно в Румъния, но при липса на търсене в страната, той може да се изнася в чужбина. "Германия, Унгария и други европейски държави проявяват голям интерес към черноморския газ", допълни още той.

Използването на газовите ресурси вътре в страната зависи от завършването на няколко проекта за газови електроцентрали като тези в Минтия и Йернут. От ключово значение е и потенциалното поемане на химическия завод Азомуреш от Romgaz - най-големият потребител на газ в Румъния.

Докато Romgaz планира да използва вътрешния пазар за половината от производството си в Черно море, OMV Petrom обмисля и износ на ресурса.