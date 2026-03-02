Бензинът и дизелът у нас са поскъпнали с около 1% през последните седмици на фона на ръст от 7-8% в цената на суровия петрол за месец. Това заяви пред БНР председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

По думите му поскъпването на колонката засега е ограничено - при 8-9% ръст на суровината цената на бензина се е увеличила с около 1%, а на дизела - с около 1,5%, или между 1 и 3 цента.

Ормузкият проток - ключовият риск

По-сериозните притеснения са свързани с развитието на конфликта около Иран и ситуацията в Ормузкия проток. През него преминава близо 20% от световното потребление на суров петрол и около една пета от глобалната търговия с природен газ.

"В момента корабите стоят от двете страни на пролива и не преминават", посочи Бенчев. Част от количествата петрол могат да бъдат пренасочени по тръбопроводи - приблизително до половината от обемите. При газа обаче алтернатива практически няма.

Ако напрежението продължи около четири седмици, това вече би могло да има по-сериозно отражение върху международните цени на суровия петрол, предупреди той. Допълнителен риск е евентуален удар по инфраструктурата, включително по тръбопроводи, изградени именно с цел да заобикалят пролива.

ОПЕК и ограничените буфери

Обещаното от ОПЕК увеличение на добива с около 200 хил. барела дневно според Бенчев едва ли ще е достатъчно при задълбочаване на кризата. Реален капацитет за по-значително увеличение имат основно Саудитска Арабия и в известна степен Русия, докато останалите производители са ограничени.

Според него решението за 200 хил. барела е по-скоро балансиран политически ход, отколкото отражение на реалния производствен потенциал.

Ситуацията в България: засега без сътресения

Към момента няма проблеми със снабдяването на рафинерията на "Лукойл" в България, увери Бенчев.

"Всичко е тихо и спокойно", посочи той.

По отношение на държавните запаси той допълни, че количествата са осигурени - част от тях се съхраняват в страната, а друга част в рамките на ЕС, съгласно европейските директиви. Макар да има липсващи обеми от резерва, те могат да бъдат компенсирани.

Какво да очакват шофьорите

За да се усети по-сериозно отражение върху цените на бензиностанциите, е необходимо високите нива на международните пазари да се задържат поне 10-14 дни.

При природния газ рискът е по-осезаем, тъй като евентуален проблем с доставките би се комбинирал с вече повишените цени заради по-студеното време през последните седмици.

"Да не спекулираме със стойности", коментира Бенчев, но подчерта, че при ръст от 6-7 долара в цената на петрола в рамките на месец ефектът на колонката засега остава ограничен - в рамките на няколко цента.

Ключовият фактор остава продължителността на конфликта и дали напрежението в региона ще се задържи или ще бъде овладяно.