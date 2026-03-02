Ras Tanura, една от най-големите рафинерии на Saudi Aramco, беше временно затворена в понеделник сутринта след предполагаема атака с дрон от Иран, съобщават международни агенции. Инцидентът е предизвикал малък пожар на обекта, който е овладян бързо, като властите подчертават, че няма жертви и сериозни материални щети.

Ras Tanura e разположена на източното крайбрежие на Саудитска Арабия по протежение на Персийския залив. Тя е сред ключовите рафинерийни центрове на кралството и част от стратегическата петролна инфраструктура на страната. Съоръжението е и сред най-големите в света.

Според информация, цитирана от Ройтерс и разпространена от кореспондент на Semafor в социалната мрежа X, в рафинерията е избухнал малък, изолиран пожар, който впоследствие е бил овладян. Няма данни за жертви или значителни материални щети. Затварянето на обекта е било предприето като превантивна стъпка.

Паралелно с това, инцидент с падащи отломки е засегнал и рафинерията Мина ал-Ахмади в Кувейт. Двама работници са ранени леко, но производството в съоръжението с капацитет 346 000 барела на ден не е прекъснато.

Спешните екипи са задействали план за бързо реагиране, предприемайки всички необходими мерки за безопасността на персонала и съоръженията, предават световните медии.