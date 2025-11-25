Държавната петролна компания на Саудитска Арабия, Arabian Oil Co.(Saudi Aramco) - която е най-големият износител на петрол в света, обмисля продажбата на свои активи на стойност милиарди долари, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои информирани източници.

По-конкретно, по техните думи, компанията може да продаде своя дял в терминал за износ на петрол и съоръжение за съхранение на петрол.

На инвестиционни банки вече е предложено да участват в конкурс за извършване на комплексна оценка на потенциалните активи за продажба, които биха могли да струват над 10 милиарда долара, отбелязват източниците.

Saudi Aramco също така обмисля и възможността да привлече нов акционерен капитал в рамките на потенциалната сделка (или сделки).

Компанията може също така да използва структура, подобна на тази при неотдавнашната си сделка с Global Infrastructure Partners (GIP, контролирана от BlackRock) свързана с газовия проект Jafurah. При тази сделка Saudi Aramco и GIP създадоха съвместно предприятие, на което бяха дадени под наем активите, обслужващи проекта.

Според единия от източниците, активите на Saudi Aramco вече са привлекли интерес от компании от целия свят и банки вече са представили няколко плана за тяхното отделяне.

Терминалът за износ на петрол и съоръжението за съхранение на петрол са високодоходни активи, така че компанията може официално да започне процес на продажбата им още в началото на следващата година.

Други източници смятат, че Saudi Aramco проучва възможността за продажба на част от портфолиото си от недвижими имоти.

Тези активи също биха могли да струват милиарди долари и стават още по-привлекателни, като се има предвид, че властите на Саудитска Арабия възнамеряват да позволят на чужденци да купуват недвижими имоти в страната.

А през юли тази година медии пък съобщиха, че Saudi Aramco обмисля продажбата на свои енергийни активи, за да освободи повече оборотни средства.