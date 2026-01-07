Приходите от чуждестранните активи на руската държавна корпорация "Росатом" през 2025 г. възлизат на общо 16,5 милиарда долара. Такива данни обяви генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачев по време на интервю за телевизия "Россия 24".

А стойността на "портфейла" от чуждестранни поръчки за цялата 2025 г. достига 200 милиарда долара.

Приходите на "Росатом" в "откритата" част от дейността на корпорацията през 2025 г. надхвърлиха 3 трилиона рубли, каза Лихачев в интервюто.

По думите му, приходите на държавната корпорация през 2025 година са надхвърлили 3 трилиона рубли (около 39 млрд. долара) в "откритата" част, като половината от тях са "от тези проекти и направления, които са създадени през последните години, като те вече са повече от сто високотехнологични направления".

Що се отнася за 2024 г., тогава обемът на чуждестранните поръчки на държавната корпорация "Росатом" дори превиши 200 млрд. долара, а приходите от международните активи бяха над 18 млрд. долара, т.е. повече от тези за току-що приключилата 2025 г. припомниха от държавната корпорация. Приходите на "Росатом" за 2024 г. достигнаха 3,09 трилиона рубли.

Според финансовите разчети на "Росатом", приходите на държавната корпорация до 2030 г., би трябвало да нараснат до 5 трилиона рубли годишно.