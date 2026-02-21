Португалският остров Мадейра, наричан "Хавайте на Европа", от годината е сред най-бързо развиващите се туристически дестинации в Атлантика. Това място изглежда като перфектен баланс между приключение и релакс, но когато една дестинация стане твърде популярна, идва и въпросът колко туризъм е прекалено много.

Властите на Мадейра въведоха нови разпоредби за своите туристически пътеки, за да се опитат да контролира потока от туристи, прекосяващи горещите точки на природните  красоти.

Португалският остров е популярна дестинация за любителите на пешеходния туризъм, предлагайки пътеки с дължина от една до десет мили. Преходите обаче са на път да станат по-скъпи, тъй като цената за достъп до тях се е увеличила с 50% тази година, пише Independent.

Хотелиерският сектор на Острова се обявява против

Таксите засягат основно туристите, а не местните жители. Мадейра е световноизвестна със своите традиционни напоителни канали с туристически пътеки, планински преходи между върховете r красиви гледки като Pico do Arieiro. В последните години някои маршрути се превърнаха в горещи точки на Instagram - с опашки по изгрев и буквално "трафик" по планинските пътеки.

Това доведе до ерозия на терена, повече отпадъци и най-вече напрежение сред местната общност. Част от жителите подкрепят новите такси като инструмент за устойчив туризъм. Други обаче смятат, че проблемът не е в туристите, а в липсата на цялостна стратегия.

Критиците твърдят, че мерките са закъснели, круизният туризъм продължава да носи огромни потоци хора, а инфраструктурата не е адаптирана към ръста. Нараства усещането, че островът е достигнал своя лимит.

Мадейра не е изолиран случай. Подобни мерки срещу свръхтуризва вече виждаме на любими туристически дестинации като Венеция, Барселона и Амстердам. Туризмът обаче носи приходи. Затова и разногласията между хората и властите са налице.

В случая с Мадейра властите казват, че новите такси ще спомогнат за устойчивостта, тъй като събраните пари ще бъдат инвестирани в инициативи за управление на отпадъците и опазване на околната среда в региона.

Очаква се таксата да е в размер на 3% и да влезе в сила от 2026 година