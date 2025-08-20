През първата половина на 2025 г. общо 1,72 милиона руски граждани са пътували за Турция с цел туризъм, според данните на Федералната служба за сигурност и Граничната служба на страната, пише "Ведомости". Този брой е с 1,6% по-малък, отколкото през същия период на 2024 година.

Тогава броят на почиващите руснаци в Турция обаче се е бил увеличил с 6% на годишна база. Намаляването на броя на руските туристи, макар и с малко, се потвърждава и от турското Министерство на културата и туризма.

От документи на турското ведомство става ясно, че за първите шест месеца в страната са влезли общо 2,6 милиона руски граждани, което е с 2,9% по-малко спрямо данните за същия период на миналата година.

В същото време обаче, Русия продължава да е лидер по брой на входящите в Турция туристи, като техният дял достига 12,2% от всички чуждестранни туристически посещения.

От друга страна, при туристическите пътувания на руснаци в чужбина, Турция продължава да е начело - като внушителните 50% от всички туристически посещения на руснаци в чужбина са именно в Турция. Това посочи за "Ведомости" Дмитрий Горин, вицепрезидент на Руския съюз на туристическата индустрия.