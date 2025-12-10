Износът на слънчогледово олио от Турция отбеляза впечатляващ ръст през първите единадесет месеца на 2025 година, като нарасна с 16,8 процента в сравнение със същия период на предходната година. Стойността на експорта достигна 959 милиона долара, спрямо 821,13 милиона долара миналата година, пише в. "Хюриет".

Представители на бранша прогнозират, че до края на годината цифрата ще надхвърли прага от 1 милиард долара, което ще представлява значим успех за сектора и ще маркира важна стъпка в развитието на турската индустрия за растителни масла.

Асоциациите на износителите от района на Югоизточен Анадол осигуриха най-голям дял от доставките, като допринесоха 543,9 милиона долара, или 56,7 процента от общия износ. Джелал Кадуоглу, председател на местната асоциация на износителите на зърнени храни, бобови култури, маслодайни семена и продукти, заяви, че очаква годината да приключи с ръст от около 25 процента.

По думите му южната ни съседка е на водеща позиция на световния пазар на слънчогледово олио, като има предимство пред Русия, Украйна и Аржентина.

"Внасяме суровини от тези страни, но благодарение на нашата високотехнологична производствена база и инвестициите изнасяме пакетирани продукти, които превъзхождат техните", обясни той.

Кадуоглу акцентира, че растежът на турския износ се дължи на повишаващото се качество на продуктите и устойчивите инвестиции в технологии и инфраструктура през последните 10-15 години.

Той посочи Африка като обещаващ пазар, където търсенето на турски продукти продължава да нараства.