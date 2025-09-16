Канадската минна компания Alamos Gold продава турското си дъщерно дружество за $470 милиона на Tumad Madencilik Sanayi, подразделение на конгломерата Nurol Holding. Това на практика слага край на проточилата се с години съдебна битка с Анкара за милиарди долари.

Сделката предава проектите Киразли, Аги Даги и Чамюрт в северозападна Турция на Tumad. В нея също така се посочва, че арбитражните производства, започнати през 2021 г. от холандските подразделения на Alamos срещу Турция, ще останат спрени. Те ще бъдат окончателно прекратени, след като стъпките по договора бъдат изпълнени.

Началото

Alamos навлезе в Турция през 2010 година, но се сблъска с постоянни неуспехи. Най-шумният й случай дойде през 2019-а, когато концесиите за добив на злато за проекта Киразли, близо до планината Ида, изтекоха на фона на масови протести.

Тогава активисти обвиниха Alamos в прекомерна сеч и планирана употреба на цианид. Разбира се, минната компания отрече тези твърдения.

По това време компанията поясни, че цианид все пак ще бъде използван в последната стъпка от процеса на добив и че е предприела мерки, за да гарантира, че няма да има въздействие върху залесената зона.

В отговор на натиска, Alamos заведе арбитражен иск за $1 милиард срещу турското правителство за "несправедливо и неравностойно третиране".

Именно този иск ще бъде оттеглен след финализирането на продажбата.

Проектът Киразли се очакваше да произвежда 104 000 унции злато годишно в продължение на 5 години при общи разходи за поддръжка от $373 за унция, въз основа на проучване за осъществимост от 2017 г.

Alamos планира да използва приходите за изплащане на дълга и за напредък на ключовите си проекти за растеж, включително разширяването Фаза 3+ на Island Gold в Онтарио, проекта Lynn Lake в Манитоба и проекта Puerto Del Aire в Мексико.

Анализатори от Jefferies заявиха, че инвестирането в тези проекти ще увеличи ръста на производството на Alamos с над 80% до 1 милион унции злато до 2029 г.

Очаква се сделката да приключи през четвъртото тримесечие на 2025 г.