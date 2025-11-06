Компанията Blue Gold е осигурила финансиране в размер на 140 милиона щатски долара за рестартиране на голямата златна мина Богосо и Престеа в западния регион на Гана в Африка. Финансирането включва нов обезпечен заем в размер на 65 милиона долара и предварително обявена кредитна линия в размер на 75 милиона долара, която все още не е усвоена, съобщава Yahoo Finance.

Финансирането е насочено изключително към рестартиране на златната мина Богосо и Престеа в Гана, която е с капацитет 5,1 милиона унции. Инвестицията е обвързана с уреждане на спор за лизинг с правителството на Гана.

Според компанията, ангажиментът от 65 милиона долара, предоставен от нов институционален инвеститор, е структуриран като обезпечен заем единствено за финансиране на рестартирането на мината. Средствата в момента се държат заключени и са в очакване на разрешаване на спора за наема.

Blue Gold заяви, че е готова да прекрати съдебния спор, който води с правителството на Гана, ако въпросът с наема бъде решен незабавно.

Източник: iStock

"Това финансиране, заедно с вече отпуснатата сума, ясно доказва способността ни да инвестираме и да рестартираме мината, за да я върнем в пълно производство", заяви изпълнителният директор на Blue Gold Андрю Каваган.

През септември 2024 г. бившата администрация на Гана предприе стъпки, за да попречи да инвестираме средства, осигурени за рестартирането на вече замразената мина.

"Тогава властите неправомерно прекратиха договора за наем на минните добиви в Богосо и Престеа. Веднага оспорихме законността на това действие и въпросът сега се разглежда в международен арбитраж", допълва мениджърът.

От компанията заявиха още, че експлоатацията на мината Богосо и Престеа е в съответствие със стратегията ѝ за токенизиране на производството на злато, за да се създаде глобална валута, обезпечена със злато. Blue Gold заяви се готви да внедри тази инициатива чрез наскоро стартиралото си дигитално подразделение.

Компанията е фокусирана върху придобиването и консолидирането на минни активи с висок потенциал в ключови юрисдикции по целия свят.