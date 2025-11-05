Турската компания Miryildiz Mining ще изгради голямо съоръжение за добив и преработка на злато в Казахстан, показват данни от последната Кръгла маса за глобални инвестиции (KGIR-2025), проведена в столицата Астана.

Проектът е на стойност $482 милиона и ще се реализира в златоносния регион Жанан-Боко-Зайсан в област Абай. Очаква се той да разкрие около 2000 нови работни места и да допринесе за ускоряване на икономическия растеж и индустриалното развитие на страната.

Стратегическа експанзия в Централна Азия

Според регионалния директор на компанията Емрах Ердем, Miryildiz Mining има за цел да започне производство на злато и мед в Казахстан до края на 2026 г.

"Потенциалът за добив на мед в Източен Казахстан е изключително силен. Концентрираме усилията си в регионите Абай и Павлодар", заяви Ердем по време на форума. Компанията вече е завършила геоложките проучвания и е закупила оборудване за добив и преработка на руда. Това подсказва, че реалните строителни дейности ще започнат скоро, пишат местни медии.

През април Miryildiz Mining представи инвестиционния проект лично на губернатора на област Абай, Берик Уали. Според казахстанските власти инвестицията ще има "значим икономически ефект за региона", особено по отношение на заетостта и трансфера на технологии.

Miryidiz Mining притежава над 100 лиценза за проучване и добив по целия свят. Miryildiz Mining е активна в пет държави, добивайки злато, мед, хром и други метали. Основният й пазар е Турция.

Нарастващ турски интерес в Казахстан

Присъствието на турски компании в минната индустрия на Казахстан нараства през последните години. Първият мащабен играч беше Yıldırım Holding, който през 2014 г. придоби един от водещите производители на хром - Voshod. Групата по-късно разшири дейността си в областта на лития, кобалта и редкоземните елементи чрез дъщерната си компания Yılmaden, а през 2020 г. стартира проект за първия завод за калцинирана сода в страната.

През 2023 г. други турски инвеститори, Altrade и D Mineral, обявиха планове за създаване съответно на алуминиев преработвателен завод и златодобивен проект в партньорство с националната компания Tau-Ken Samruk.