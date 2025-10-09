Австралийската минна компания Strickland Metals обяви, че е открила "масивно" находище на мед и злато Copper Canyon, който е част от проекта Rogozna в Южна Сърбия. В него се добиват 7,4 милиона унции златен еквивалент. С времето сръбското находище може да добие статут на едно от най-големите в света.

Резултатите от първата от трите сондажа показват пресечна точка от 191,2 метра с концентрация 0,5 грама на тон злато и 0,5% мед, добити от 4,8 метра дълбочина, гласи изявление на Strickland, цитирано от SeeNews.

"Добивът ясно показва потенциал за разрастване и обогатяване на ресурсите в Copper Canyon над сегашните. Това открива вълнуваща възможност за развитие в Rogozna и потвърждава нашия амбициозен подход към увеличаване на ресурсите и проучвателно сондиране", коментира Пол Л'Ерпиниер - изпълнителен директор на Strickland.

Седем сондажни платформи работят в Rogozna като част от текущата кампания за сондиране с обем 50 000 метра. Находището Copper Canyon е едно от четирите големи находища на злато и цветни метали, открити досега в Rogozna.

Източник: GettyImages

Останалите включват находището Shanac с 5,30 милиона унции, Medenovac с 1,28 милиона унции и Gradina, за което до края на 2025-а година се очаква първата оценка на минералните ресурси.

Проектът Rogozna обхваща около 184 квадратни километра и включва четири проучвателни лиценза. Австралийската минна компания Strickland придоби проекта през юли 2024-а година, след като завърши придобиването на Betoota Holdings за $37 милиона.

Strickland Metals разполага с много активи, като към края на юни тази година разполага с $52,4 милиона в брой и ликвидни активи, пише австралийското издание The Sidney Morning Herald. Активите на компанията включват 300 милиона акции в Gateway Mining на стойност $22,5 милиона, които дружеството придоби след продажбата на златния си проект Yandal в Западна Австралия на Gateway в края на месец юни.

А съвсем скоро Copper Canyon може да се отърси от статута си на "страничен проект" и да се превърне в ключов стълб за растежа на компанията.