Златният проект Čoka Rakita в района на Црни Връх близо до Жагубица, Сърбия навлиза в последната фаза на развитие, а ново предпроектно проучване на DPM Metals (бивша Dundee Precious Metals) показва, че това находище може да се превърне в едно от най-печелившите в региона. Само преди година, в предварително предпроектно проучване от декември 2024 г., нетната настояща стойност (NPV) на проекта беше оценена на около $735 милиона, докато сега предпроектното проучване показва стойност от $782 милиона, със средна цена на златото от $1900 за унция (приблизително $59,1 милиона за тон злато).

Най-драматичната част обаче се отнася до анализа на чувствителността: в сценарий, при който цената на златото достигне $3500 за унция ($108,9 милиона за тон злато), общата стойност на мината практически би се утроила, до около $2,2 милиарда, обяви компанията.

Така че, дори при консервативния сценарий, мината остава високо печеливша. А оптимистичния икономическата стойност на проекта "практически експлодира" и Čoka Rakita може да се класира сред най-печелившите мини в региона и дори в Европа.

Последното проучване включва оценки, че в мината ще се добива около 41 тона злато през очаквания живот от 10 години, в сравнение с предишна предварителна оценка от около 37 тона. Очаква се средногодишно производство от около 4,6 тона злато, включително приблизително 5,9 тона годишно през първите 5 години.

Разбира се, първоначалните капиталови разходи също са се увеличили, които в новия сценарий възлизат на $448 милиона (повече от предварително оценените $379 милиона от предпроектното проучване).

Според плановете на DPM към момента строителството на мината трябва да започне в началото на 2027 г., а първата преработка на руда се очаква през първата половина на 2029 г. Когато работите достигнат пълен капацитет, проектът би трябвало да осигури около 500 работни места. В това число влизат пряко заетите в мината и преработката, както и непряко ангажираните лица чрез подизпълнители, логистика, сервизни компании и местни доставчици.

Изданието ekapija припомня също, че в средата на ноември тази година DPM Metals получи ключов регулаторен документ - Решение за определяне на обхвата и съдържанието на оценката за въздействие върху околната среда. Това е задължителна стъпка от процедурата, без която не може да започне подготовката на основната оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС).

Проектът Čoka Rakita се оценява на 7,34 милиона тона руда със съдържание на 6,44 г/т злато.