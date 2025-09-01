От компанията Adriatic Metals обявиха, че Висшият съд на Англия и Уелс е одобрил придобиването ѝ от страна на Dundee Precious Metals (DPM), която добива злато в България, съобщават световните медии. Сделката ще доведе до анулиране на акциите на Adriatic и тяхното отписване от Лондонската фондова борса.

У нас компанията е собственик на рудниците Челопеч и Ада Тепе край Крумовград, където добива медно-златна и златна руда. Откритото находище в Югоизточна България се счита за най-старият рудник в Европа.

След финализирането на сделката, Dundee ще придобие сребърно-цинковата мина Вареш в централна Босна, която в момента е водещ актив на Adriatic. Компанията също така развива цинково-сребърния проект Рашка в Сърбия, чиято цел е да съживи две бивши производствени мини. Това означава, че на практика собственикът на българските златни находища ще разшири значително влиянието си на Балканите.

Както Money.bg вече писа, по време на преговорите за придобиване, след приключване на сделката, акционерите на Dundee ще притежават около 75,3% от комбинираната минна компания, докато акционерите на Adriatic ще притежават около 24,7%. От Dundee си осигуриха подкрепа за гласуване от директори и основни акционери на Adriatic, представляващи 37,2% от акциите на Adriatic.

Наскоро главният изпълнителен директор на Adriatic - Лора Тайлър, заяви, че Вареш има потенциала да се превърне в производител с ниски разходи, подкрепен от висококачествено находище, дълъг експлоатационен живот на мината и силен потенциал за проучване. Обединената компания ще запази глобалната си централа в Торонто, докато офисът на Adriatic във Великобритания ще бъде затворен.

"Нашата стратегическа цел е да се превърнем в компания от среден клас за благородни метали, която се основава на устойчиво, отговорно и ефективно производство на злато от нашето портфолио, разработване на качествени активи и поддържане на силна финансова позиция в подкрепа на растежа на минералните запаси и производството чрез повече стратегически сделки", коментират от DPM.

След одобрението от страна на съда, всички условия по придобиването ще бъдат изпълнени след предоставяне на копие от съдебното решение до Регистъра на дружествата в Англия и Уелс. Сделката се очаква да приключи окончателно на 3 септември.