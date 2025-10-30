Италианската технологична компания Bending Spoons обяви, че купува AOL от Yahoo. Това е поредната голяма придобивка за базираната в Милано фирма в рамките на нейната агресивна стратегия за разширяване, съобщават световните агенции.

Сделката, оценена на около 1,4-1,5 милиарда долара, се очаква да бъде финализирана до края на 2025 г. Финансирането идва от консорциум от големи банки, включително Goldman Sachs, J.P. Morgan и BNP Paribas.

Онлайн пионер със сложно настояще

AOL, някога доминираща сила в ранната ера на интернет и известна с уведомлението "Имате поща", все още поддържа 30 милиона месечни и 8 милиона дневни активни потребители.

Придобиването представлява нова глава за легендарната марка, която беше в центъра на най-голямото сливане в историята, когато се обедини с Time Warner през 2000 г., въпреки че тази мегасделка в крайна сметка не разгърна потенциала си.

След това дойдоха социалните мрежи и AOL започна да изглежда все по-демоде. Днес компанията е съсредоточила дейността си около едноименния портал.

"AOL е емблематична, обичана компания, която е в добро състояние, издържала е изпитанието на времето и вярваме, че има неизразен потенциал", заяви Лука Ферари, главен изпълнителен директор и съосновател на Bending Spoons.

Ферари отбеляза, че AOL се нарежда сред 10-те най-използвани доставчици на електронна поща в световен мащаб и генерира приблизително 400 милиона долара годишни приходи.

Амбициозна серия от придобивания

Сделката с AOL следва неотдавнашното споразумение на Bending Spoons за 1,38 милиарда долара за придобиване на видео платформата Vimeo, обявено през септември. Тази стратегия за придобивания превърна компанията в една от най-известните технологични фирми в Европа, с портфолио, което включва Evernote, WeTransfer, Meetup, Brightcove и Remini.

Основана през 2013 г., Bending Spoons е изградила репутацията си чрез придобиване на затруднени технологични компании и тяхното съживяване чрез оперативни подобрения и инвестиции в технологии.

Компанията обслужва 300 милиона активни потребители месечно в цялото си портфолио и очаква да генерира 1,2 милиарда долара приходи през тази година. С оценка от 2,55 милиарда долара след последния кръг на набиране на капитал през февруари 2024 г., Bending Spoons се превърна в най-ценния технологичен стартъп в Италия.

Някои придобивания, като това на Evernote или това на WeTransfer, бяха белязани от сътресения и негативни реакции, тъй като традиционно Bending Spoons не запазва твърде много от компаниите, които придобива - оцеляват брандът, някои ключови технологии и много малко от служителите.

Apollo Global Management придоби AOL като част от покупката на Yahoo от Verizon Communications за 5 милиарда долара през 2021 г.

Продажбата позволява на Yahoo да се фокусира повече върху основните си продукти, като същевременно гарантира, че AOL ще продължи да съществува под ново собственичество, според изпълнителния директор на Yahoo Джим Ланзоне.