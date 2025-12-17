Гигантът Warner Bros. Discovery ще призове акционерите си да отхвърлят офертата за придобиване от страна на Paramount Skydance на стойност 108,4 милиарда щатски долара. Това ще се случи още днес, съобщава BBC, позовавайки се на свои източници.

По-рано Paramount заяви, че офертата им е "превъзходна" от сделката за 72 милиарда долара, която Warner Bros. сключи с Netflix за своите филмови и стрийминг бизнеси.

Източник: GettyImages

В същото време, Affinity Partners, ключов поддръжник на опита на Paramount да купи Warner Bros, се е оттеглил от офертата, позовавайки се на участието на "двама силни конкуренти". Affinity е основана от американския бизнесмен и зет на президента Доналд Тръмп, Джаред Кушнер. От Warner Bros. за момента отказват официален коментар пред BBC. Paramount и Affinity също.

Според Financial Times, Warner Bros ще посъветва акционерите си да отхвърлят офертата на Paramount поради редица причини, включително опасения относно това как ще бъде финансирана сделката. Медийният гигант се обяви за продажба през октомври, след като получи "множество" изрази на интерес от потенциални купувачи, включително предложения от Paramount Skydance. На 5 декември Warner Bros Discovery заяви, че се е съгласила да продаде филмовия и стрийминг бизнеса си на Netflix.

Следващата седмица Paramount Skydance отправи нова оферта за цялата компания, включително телевизионните ѝ мрежи. Paramount е подкрепена от милиардерското семейство Елисън, което има тесни връзки с президента. Очаква се придобиването на Warner Bros да бъде подложено на проверка от страна на регулаторите на конкуренцията в САЩ и Европа.

Нов собственик на Warner Bros би получил значително предимство на силно конкурентния пазар на стрийминг услуги. Той би получил огромна библиотека от филми и телевизионни предавания, включително Хари Потър, MonsterVerse, Приятели и стрийминг услугата HBO Max.

Някои във филмовата индустрия критикуваха плана за сливане на цялата или част от Warner Bros с конкурент. Източният и западният клон на Гилдията на сценаристите на Америка призоваха за блокиране на сливането, твърдейки, че това ще доведе до по-ниски заплати и съкращения на работни места. Обемът на съдържанието за зрителите също ще бъде намален, сочат твърденията.