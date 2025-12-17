Kaufland България откри нов магазин в София, какъвто "досега не сте виждали и няма къде да видите в друга държава". Така накратко изпълнителният директор на веригата Иван Чернев описа пред журналисти 70-тия обект на компанията у нас, който се намира в столичния район "Оборище", в непосредствена близост до метростанция "Театрална".

Концепцията на филиал Kaufland-Театрална е изградена около изцяло нов тип локация - не в познатите самостоятелно построени съоръжения, а като част от нова жилищна кооперация. Този формат е нетипичен за бранда, който традиционно залага на отделени обекти, но по думите на ръководителя на компанията това подобрява още повече възможностите за потребителите.

"С откриването на Kaufland-Театрална и ние правим значителна крачка в развитието на веригата ни в България. Освен че това е първият ни магазин в жилищна сграда, той е един от най-модерните магазини на веригата в цяла Европа, поставяйки клиентското изживяване на изцяло ново ниво", подчертава още Иван Чернев.

Източник: Kaufland

Инвестицията в 20-тия столичен обект на веригата е в размер на 40 милиона лева, с която общите инвестиции в София минават 600 милиона лева.

По-компактен магазин с много продукти

Филиалът е разположен на площ от близо 2000 кв.м, която е значително по-компактна от традиционните обекти на веригата с по 3 и 4 хиляди кв.м. площ. Въпреки това от ръководството на магазина са успели да съберат над 14 000 продукта, като акцент в избора са свежи и качествени стоки от български производители, родни фермери и стартъпи - в това число над 150 вида продукта от собствената българска марка "Брей!".

На разположение на клиентите е и огромно разнообразие от над 400 вида свежи сирена, месо и колбаси, печени пилета и риба, разположени на близо 20-метровата витрина с обслужване, сертифицирана със стандарта за качество TUV Austria. Тук е мястото и да се спомене, че управителят на Kaufland-Театрална Ирена Димитрова е само на 26 години.

Източник: Kaufland

Към оптимизираното пространство се добавят и 9 каси на самообслужване, както и внедрена иновативната услуга за самостоятелно чекиране на избраните стоки по време на самия пазар - K-SCAN, която веригата първа въведе на българския пазар. Комбинацията от по-компактна площ, бързи каси и умно разположение на продуктите води до възможност за 30% по-кратко време за пазаруване, по данни на дружеството. Магазинът разполага и със 150 паркоместа - пред входа му и на ниво -1 в жилищната сграда.

Първи магазин с кауза

70-тият обект на веригата освен с нова концепция и локация идва със специална мисия. Kaufland-Театрална e и първият магазин с кауза на ритейълъра, като за всяко пазаруване в него компанията ще дарява фиксирана сума в полза на младите актьори от Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ). Тя възлиза на 0.02 стотинки от всяка покупка в обекта.

Източник: Kaufland

Преди дни партньорството между най-стария университет за актьорско майсторство у нас и Kaufland беше скрепено с Меморандум за цялостно сътрудничество - вкл. за съвместно реализиране на проекти, насочени към подкрепа и популяризиране на младите артисти.