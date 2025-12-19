Европейският съюз отложи подписването на мащабното споразумение за свободна търговия с южноамериканските страни от блока Меркосур на фона на протести на фермери и съпротива от страна на управляващите Франция и Италия, която заплашваше да осуети сделката, съобщават световните агенции.

Главният говорител на Европейската комисия Паула Пиньо потвърди, че подписването на търговския пакт между ЕС и Меркосур ще бъде отложено за януари, което допълнително забавя споразумение, което се готви вече 25 години.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен трябваше да пътува до Бразилия в събота, за да подпише сделката, но се нуждаеше от подкрепата на широко мнозинство от държавите членки.

Жертва ли Европа земеделието си, за да спаси автомобилната индустрия

Жертва ли Европа земеделието си, за да спаси автомобилната индустрия

Търговското споразумение със страните от Меркосур е факт след 25 г. преговори - но отново има недоволни и съмнения в крайния резултат

Търговският пакт с Аржентина, Бразилия, Боливия, Парагвай и Уругвай би бил най-големият за ЕС по отношение на митнически облекчения.

Критиците на сделката, особено Франция и Италия, се опасяват от приток на евтини стоки, които биха могли да навредят на европейските земеделци. От друга страна, Германия, Испания и скандинавските страни твърдят, че споразумението ще стимулира износа, засегнат от американските мита, и ще намали зависимостта от Китай чрез осигуряване на достъп до ключови минерали.

Споразумението между ЕС и Меркосур би създало най-голямата в света зона за свободна търговия и би помогнало на 27-те държави от европейския блок да изнасят повече превозни средства, машини, вина и спиртни напитки в Латинска Америка в период на глобални търговски напрежения.

Решението за отлагане дойде часове след като фермери с трактори блокираха пътища и изстреляха фойерверки в Брюксел в знак на протест срещу споразумението, което накара полицията да реагира със сълзотворен газ и водни оръдия. Протестиращи фермери хвърляха картофи и яйца, докато демонстранти палеха гуми и носеха имитация на дървен ковчег с надпис "Земеделие".

Според агенция "Асошиейтед прес" уговорка за подписване след Нова година е била постигната между фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и италианския министър-председател Джорджа Мелони на срещата на върха в четвъртък - при условие че Италия ще гласува в полза на споразумението през януари.

Френският президент Еманюел Макрон също се противопостави на сделката, като поиска допълнителни отстъпки. Макрон каза, че е провел разговори с италиански, полски, белгийски, австрийски и ирландски колеги относно отлагането. "Фермерите вече са изправени пред огромни предизвикателства", заяви френският лидер.

Бразилският президент Луис Инасиу Лула да Силва каза, че италианският премиер му е обещала по телефона в четвъртък, че ще подкрепи сделката, щом осигури подкрепата на фермерите в страната си. Въпреки натиска върху европейците през последните дни, Лула в крайна сметка е приел отлагането.

Дори ако Рим и Париж се съгласят, проблемите на споразумението са далеч от приключени - сделката все още трябва да премине през Европейския парламент, където опозицията нараства в целия политически спектър.