Европейският съюз отложи подписването на мащабното споразумение за свободна търговия с южноамериканските страни от блока Меркосур на фона на протести на фермери и съпротива от страна на управляващите Франция и Италия, която заплашваше да осуети сделката, съобщават световните агенции.

Главният говорител на Европейската комисия Паула Пиньо потвърди, че подписването на търговския пакт между ЕС и Меркосур ще бъде отложено за януари, което допълнително забавя споразумение, което се готви вече 25 години.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен трябваше да пътува до Бразилия в събота, за да подпише сделката, но се нуждаеше от подкрепата на широко мнозинство от държавите членки.

Търговският пакт с Аржентина, Бразилия, Боливия, Парагвай и Уругвай би бил най-големият за ЕС по отношение на митнически облекчения.

Критиците на сделката, особено Франция и Италия, се опасяват от приток на евтини стоки, които биха могли да навредят на европейските земеделци. От друга страна, Германия, Испания и скандинавските страни твърдят, че споразумението ще стимулира износа, засегнат от американските мита, и ще намали зависимостта от Китай чрез осигуряване на достъп до ключови минерали.

Споразумението между ЕС и Меркосур би създало най-голямата в света зона за свободна търговия и би помогнало на 27-те държави от европейския блок да изнасят повече превозни средства, машини, вина и спиртни напитки в Латинска Америка в период на глобални търговски напрежения.

Решението за отлагане дойде часове след като фермери с трактори блокираха пътища и изстреляха фойерверки в Брюксел в знак на протест срещу споразумението, което накара полицията да реагира със сълзотворен газ и водни оръдия. Протестиращи фермери хвърляха картофи и яйца, докато демонстранти палеха гуми и носеха имитация на дървен ковчег с надпис "Земеделие".

Според агенция "Асошиейтед прес" уговорка за подписване след Нова година е била постигната между фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и италианския министър-председател Джорджа Мелони на срещата на върха в четвъртък - при условие че Италия ще гласува в полза на споразумението през януари.

Френският президент Еманюел Макрон също се противопостави на сделката, като поиска допълнителни отстъпки. Макрон каза, че е провел разговори с италиански, полски, белгийски, австрийски и ирландски колеги относно отлагането. "Фермерите вече са изправени пред огромни предизвикателства", заяви френският лидер.

Бразилският президент Луис Инасиу Лула да Силва каза, че италианският премиер му е обещала по телефона в четвъртък, че ще подкрепи сделката, щом осигури подкрепата на фермерите в страната си. Въпреки натиска върху европейците през последните дни, Лула в крайна сметка е приел отлагането.

Дори ако Рим и Париж се съгласят, проблемите на споразумението са далеч от приключени - сделката все още трябва да премине през Европейския парламент, където опозицията нараства в целия политически спектър.