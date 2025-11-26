Турция и Панама са близо до завършването на критично морско споразумение, което ще отвори нови пътища за турското корабоплаване. Това обяви турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, цитиран от Daily Sabah.

"Споразумението, което ще сключим с Панама, ще проправи пътя за нас. То ще ни позволи да установим присъствие в много повече страни по света. Вече присъстваме в много страни, но Панама наистина е много силна страна в морските дела", заяви Уралоглу пред репортери в Лондон.

"Вярвам, че ако сключим споразумение по отношение на морския сектор, всички наши моряци ще имат възможност да работят по-лесно в световен мащаб. Също така очакваме това да развие допълнително нашата търговия."

Коментарът на турския министър дойде в кулоарите на 34-ата Генерална асамблея на Международната морска организация (IMO). Панама отдавна е страната с най-много кораби, регистрирани под неин флаг. Корабособственици от цял ​​свят регистрират своите кораби там за регулаторни, данъчни и оперативни предимства.

Източник: iStock

Централноамериканската страна е изключително важна в морската търговия заради Панамския канал, вторият по натовареност междуокеански воден път в света. Тази година каналът беше централна точка на напрежението между Панама и САЩ, които твърдяха, че ключовият воден път се контролира от Китай. Панамското правителство многократно е отхвърляло твърдението.

Водният път беше построен от САЩ преди повече от век и предаден на Панама през 1999 г.

Американският президент Доналд Тръмп се оплака, че предаването на канала е било лоша сделка за САЩ.

Сделки с Оман

В Лондон Турция също подписа две споразумения с Оман, едно по морско дело и друго за развитието на транспортните коридори.

"Оман е ценна страна, защото е вратата към Близкия изток от юг", подчерта Уралоглу.

Министърът продължи да цитира глобалните развития, които според него са показали, че разширяването и диверсифицирането на транспортните мрежи вече не е задължително, припомняйки как пандемията и геополитическите сътресения разкриха уязвимостите в международната логистика. Ето защо, продължи Уралоглу, Турция постоянно поддържа алтернативни маршрути на масата и Оман е важен партньор в този контекст.

Той допълни, че Турция разглежда не само морския транспорт, но и всички видове транспорт заедно.

"85% от световната търговия се извършва по море, но ако не можете да доставите товари, докарани по море до крайната им дестинация по шосе или железопътен транспорт, това губи смисъла си", заяви Уралоглу.

"Интермодалната интеграция е от решаващо значение за нас. Ето защо, ние оценяваме всички измерения на транспорта с всички страни."

Визовите бариери остават належащ проблем

Министърът коментира и постоянните визови предизвикателства, пред които са изправени корабните екипажи в страните от ЕС, които според него пряко засягат морските операции.

"Купувате стоките, продавате ги, сключвате всякакъв вид споразумения и плащате за тях. Тогава не можете да качите персонала на кораба на кораба, за да можете да изпратите кораба. Това причинява сериозни забавяния."

Министърът потвърди, че е повдигнал въпроса на срещи с генералния секретар на ММО и няколко министри, включително от страни-членки на ЕС.

"Вече никоя държава не е самодостатъчна. Ние ясно им казваме, че ако не разширите и не улесните този процес, вие самите ще понесете щетите утре", подчерта той.

Анкара изразява оптимизъм, че дипломатическите усилия ще дадат резултат съвсем скоро.