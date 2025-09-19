Група от водещи корабни компании, включително водещи гръцки играчи, обявиха, че искат промени в споразумение на ООН, внесено за приемане през октомври, което има за цел да намали емисиите от корабно гориво, което допълнително усложнява проекта за споразумение след противопоставянето на САЩ, предава Reuters.

Глобалното корабоплаване представлява близо 3% от световните въглеродни емисии, а предложеното споразумение е от решаващо значение за ускоряване на декарбонизацията чрез по-широка регулаторна рамка.

Групата, включваща някои от най-големите компании за петролни танкери в света, като например базираната в Кипър Frontline и саудитската Bahri, обяви, че има "сериозни опасения" относно така наречената рамка за нулеви нетни емисии, предложена за приемане следващия месец от екологичния комитет на Международната морска организация на ООН.

"В сегашния си вид не вярваме, че IMO NZF ще служи ефективно в подкрепа на декарбонизацията на морската индустрия... нито ще осигури равни условия, както е предвидено", заявиха представителите на компаниите в съвместно изявление.

"Вярваме, че са необходими критични изменения на IMO NZF, включително разглеждането на реалистични траектории... преди да може да се обмисли приемането."

Източник: iStock

През април страните постигнаха проект на споразумение, което ще наложи такса на кораби, нарушаващи глобалните стандарти за емисии на въглерод.

Съединените щати са казали на страните да отхвърлят сделката или да се изправят пред тарифи, визови ограничения и пристанищни такси, според източници на Reuters.. В съвместното изявление се казва, че е от съществено значение всяко споразумение да избягва "прекомерни финансови тежести и инфлационен натиск върху крайния потребител".

Генералният секретар на IMO Арсенио Домингес заяви, че е уверен, че сделката ще бъде приета следващия месец.

"Мнението ми се основава на постиженията на организацията, на сътрудничеството, което всички ние имаме и на разбирането, че все още имаме някои предизвикателства и някои опасения, с които трябва да се справим", коментира той на конференция за корабоплаването на Capital Link в Лондон този вторник.

Гръцкият министър на корабоплаването Василис Кикилиас отговори на Домингес по време на Лондонската международна седмица на корабоплаването по-рано тази седмица, подчертавайки, че са необходими подобрения.

"Министърът подчерта, че споделя опасенията на корабоплавателната индустрия", се казва в изявление на министерството на корабоплаването.

Все още не е ясно дали сделката може да се осъществи, ако опозицията се засили, или ако има въздържали се страни членки на IMO.

Около 90% от световната търговия се осъществява по море и емисиите се очаква да се увеличат рязко без договорен механизъм. Изявлението беше подписано и от Capital Group, TMS Group, Centrofin, Marine Trust, Trust Bulkers, Common Progress, Dynacom, Dynagas, Emarat Maritime, Gaslog, Hanwha Shipping, Angelicoussis Group, Seapeak и Stolt-Nielsen.