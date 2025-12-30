Конзолната индустрия се изправя пред безпрецедентна криза, която може да забави пускането на новото поколение PlayStation и Xbox. Според информация на експерта от Insider Gaming Том Хендерсън, Sony и Microsoft обмислят отлагане на планираните нови версии на системите си отвъд първоначално предвидения период 2027-2028 година.

Причината за тази драматична промяна се крие в рязкото покачване на цените на RAM паметта, предизвикано от бума на изкуствения интелект. Модулите за оперативна памет са поскъпнали с няколкостотин процента през последните месеци поради масивното търсене от AI центровете за данни.

Защо RAM паметите станаха толкова безумно скъпи?

Можете да напишете своите благодарности на ChatGPT и Copilot за това

В момента просто няма достатъчно DRAM чипове на пазара. Проектът Stargate на OpenAI е с договори със Samsung и SK Hynix за закупуване на до 900 000 DRAM пластини месечно - приблизително 40% от глобалното производство. Това масивно придобиване предизвика паническо изкупуване в индустрията и е изстреля цените нагоре.

Различни търговци отчитат, че DDR5 паметта е поскъпнала със 100-200% от септември 2025 година до момента, като някои 32GB конфигурации са скочили от около $150 на над $300.

TrendForce прогнозира, че цените на паметта са се повишили с 30% през четвъртото тримесечие на 2025 година и може да скочат с още 20% в началото на 2026-а. Кризата се задълбочи допълнително, когато на 3 декември Micron обяви, че напуска потребителския пазар на памети и спира марката си Crucial след 29 години, за да се концентрира върху AI клиенти в центровете за данни. Те просто плащат повече.

Производителите на конзоли се оказват в изключително трудна ситуация. Цялата индустрия е загрижена относно наличността на RAM и какво това означава за масовото производство на конзоли на конкурентни цени.

Sony вдига цените на PlayStation за Европа

Повишението за Европа е с 25%, по-високи са цените и за Австралия

Изследователската фирма предупреждава, че паметта ще представлява 35-42% от общите разходи за конзоли до средата на 2026 година, което сериозно ограничава традиционната стратегия на производителите за намаляване на цените в средата на жизнения цикъл.

Текущото поколение конзоли вече претърпя множество поскъпвания през 2025 година. Sony повиши цените на PlayStation 5 с $50 през август, докато Microsoft увеличи цените на Xbox два пъти - през май и октомври. Стандартният Xbox Series X вече струва $649.99 - със $150 повече от стартовата цена през 2020 година.

TrendForce предупреждава за възможни допълнителни поскъпвания още през 2026 година, а когато новите конзоли най-накрая излязат, цените им може да достигнат екстремно високи нива.