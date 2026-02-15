Въпреки че родният автопарк е сред най-старите в ЕС, данни на Асоциацията на автомобилните производители показват, че през 2025 година българите са закупили близо 50 хиляди нови коли. С това страната ни поставя нов рекорд, като изпреварва последните най-високи стойности - 45 478 нови леки автомобила през 2008 г.

Тези противоположни тенденции ни отвеждат до проучването на Consumer Reports, което определя най-надеждните марки автомобили първа и втора ръка за 2026 г. в световен мащаб, базирано на повече от 380 хиляди отчети от потребители и тестове на писта. Някои марки като Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Jaguar, Land Rover, Maserati , Mini , Mitsubishi и Porsche не са включени поради липса на достатъчно данни.

Първенците сред новите автомобили

Най-надеждните превозни средства, закупени от шоурум, са на японската марка Toyota. Те отбелязват резултат 66 от 100 точки според анализа, който класира компаниите според двадесет ключови проблемни области. С най-много точки е моделът ѝ 4Runner, а с най-малко - Tundra.

На второ място с 63 точки се нарежда друг японски производител и миналогодишен първенец - Subaru. За най-надежден модел е определен Impreza, а за най-ненадежден - Ascent. Челната тройка се запълва от Lexus, чиито автомобили отбелязват резултат 60 т., като най-значителен е при Lexus IS, а най-нисък - Lexus NX Plug-in Hybrid.

Разликата между следващите три места е едва една точка като са заети съответно от Honda, BMW, Nissan.

Източник: Visual Capitalist

Tesla се повява чак на девета позиция с 50 точки, като преди нея са Acura и Buick. Това са най-добрите резултати на компанията на милиардера Илон Мъск, като се е изкачила с осем места от предходната година.

Под 50 точки имат Kia, Ford, Hyundai, Audi и Volvo. Анализаторите обръщат внимание на резкия спад в местата, който отбелязва Mazda. Загубата на осем позиции се дължи на по-новите модели, чиито стойности са под средното.

Източник: Volkswagen

Интересно е, че най-много новорегистрирани коли в Европа през миналата година според Асоциацията на европейските автомобилни производители са продукти на Volkswagen Group. В класацията за надеждност, обаче компанията остава на около 14-то място с 42 точки, а след нея се нарежда друга популярна марка - Mercedes-Benz.

На последните места са марки като: Rivian, Ram, Jeep, GMS и Chrysler, с под 40 точки.

Най-сигурните автомобили втора ръка

Сред колите втора ръка продуктите на Lexus изпреварват конкурентите си, оценени с общо 77 точки, а веднага след тях са тези на Toyota, със 73 точки.

Източник: Toyota

Интересно в челната тройка е, че Subaru, която заемаше второ място по надеждност при новите автомобили, тук пада чак на 12-то място. От друга страна, Mazda, чийто продукти от шоурума са на 14-то място, тук е на трето. Това потвърждава анализа на експертите, че по-старите модели на компанията са по-надеждни от новите. Друга изненада в челната десетка при използваните автомобили са Audi и Volvo, които заемат по-високи позиции.

Като най-ненадеждна марка на пазара на колите втора ръка е определена Tesla. Това се дължи на по-ниските резултати на старите модели, както и на живота на батериите.

Електрически автомобили и хибриди

Експертите от Consumer Reports посочват, че електрическите автомобили и plug-in хибридните продължават да показват незадоволителни резултати относно надеждността. За разлика от тях обаче, другите хибриди са надеждни и, в голяма степен, икономични.

За най-надеждни електрически автомобили в тазгодишното проучване са определени Model 3 и Model Y на Tesla. За разлика от тях обаче, Cybertruck има надеждност под средното ниво. Автомобилите на Toyota, Hyundai и Kia също показват добри резултати в този сегмент.

Източник: EPA/БГНЕС

"Произвеждат ги от толкова дълго време, че техните хибридни версии често имат надеждност, подобна или по-добра от работещите само с бензин", се посочва в проучването.

Тази година Ford F-150 Hybrid , Kia Carnival Hybrid и Toyota Grand Highlander Hybrid имат най-добри резултати в съответните категории, а най-лоши - Hyundai Sonata Hybrid и Lincoln Nautilus Hybrid.

Според анализа на Consumer Reports за най-надеждни автомобили на световния пазар, и през 2026 година азиатските производители ще продължават да доминират в сектора по този критерий. След тях се нареждат европейските, а накрая - американските.

"Ако искате да избегнете проблеми с надеждността, не купувайте изцяло нов или преработен модел", съветват експертите. "Когато даден автомобил има нисък резултат през първата си година, понякога на производителя му е нужно повече време, за да се справи с проблемите."