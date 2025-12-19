Евтините и пълни с модерни функционалности китайски електромобили, които наводняват европейския пазар, представляват реална заплаха за националната сигурност. Това предупреждава полският Център за източни изследвания (OSW) в най-новия си доклад, цитиран от местни медии.

Оборудван с множество сензори, този тип автомобили може да събира чувствителни данни за критичната инфраструктура и да ги предава на китайските власти, а косвено и на Русия, предупреждават експертите.

Те отбелязват, че китайското законодателство и по-специално член 7 от Закона за националното разузнаване може да принуди дори частни компании да предават на правителството данни, събрани от автомобили в чужбина.

В контекста на задълбочаващите се отношения между Китай и Русия съществува риск тази информация да достигне до Кремъл.

Шпионин на четири колела

Съвременните автомобили са модерни мултисензорни платформи, оборудвани с камери, LiDAR и комуникационни системи. Актуалните модели на всички производители са непрекъснато свързани с отдалечени сървъри заради различни функционалности. Това важи и за китайските.

Както обяснява Якуб Якобовски, заместник-директор на OSW и ръководител на екипа за Китай, тези превозни средства могат да създават триизмерни карти на военната инфраструктура с точност до сантиметри и да проследяват движението на войските на НАТО.

Михал Богуш от OSW посочва, че заплахите се простират отвъд шпионажа. Възможните сценарии включват саботаж - дистанционно поемане на контрола над хиляди превозни средства може да парализира ключови транспортни артерии по време на конфликт. За това е достатъчно дадените коли да имат функционалност за автоматично паркиране, която поема контрола над движението.

В крайни случаи съществува риск от използване на автомобили за терористични актове чрез дистанционно задействане на експлозии на батерии. Литиево-йонните захранващи системи имат редица защити, но ако бъдат деактивирани не е трудно с команда да се приведат до състояние на нестабилност, което доста често приключва с много труден за гасене пожар.

Какво трябва да се направи?

OSW предупреждава, че докато Китай е въвел ограничителни правила за западните автомобили - забранявайки им достъпа до правителствени и военни зони, Европа позволява свободен достъп на китайските превозни средства.

Анализаторите призовават за спешно въвеждане на сертифициране за сигурност, изискване за становища от спецслужбите при закупуване на коли в рамките на обществена поръчка, задължително съхранение на данни изключително на сървъри в ЕС и инсталиране на физически "самолетен режим", който изключва всички сензори.

Безпрецедентно разрастване

Проблемът се задълбочава с бързото увеличаване на продажбите на китайски автомобили на Стария континент. След девет месеца от 2025 г. пазарният им дял в Полша достигна приблизително 7 процента, а само през октомври надхвърли 10 процента.

През единадесетте месеца на 2025 г. бяха регистрирани 39 340 нови автомобила от китайски марки - това е повече от четирикратно увеличение в сравнение с предходната година.

Китайски марки много агресивно навлизат и у нас.

Правителството е наясно с заплахата. "Въпросът очевидно е сериозен и е признат от правителството. Министерството на външните работи и Министерството на цифровизацията поемат водещата роля в тази област", заяви пред Rzeczpospolita Томаш Семоняк, координатор на специалните служби.

Заместник-министър-председателят Кшиштоф Гавковски подчертава важността на изменението на Закона за националната система за киберсигурност, който има за цел да укрепи киберустойчивостта на Полша.