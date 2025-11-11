Близо дузина компании, специализирани в решенията за следене на граждани, извършват дейност на територията на България. Това показва справка в глобалната платформа Surveillance Watch, която е създадена от граждански активисти и събира информация от публични данни и собствени източници.

Прави впечатление богатата палитра от инструменти за правоохранителните органи - от софтуер за хакване на смартфони до AI видеонаблюдение с лицево разпознаване в реално време. Интересно е обаче и припокриването на различните доставчици, което е знак, че клиентите с интерес към български граждани са няколко - и може би не всички са в държавния сектор.

Кой ни следи?

Dahua Technology е познато име за всеки, който се е занимавал със системи за видеонаблюдение. Компанията обаче има и друга по-сенчеста страна - тя е един от най-големите производители на оборудване за следене в Китай. Нейните технологии се използват за контрол над мюсюлманското малцинство в страната, а освен това стандартно предлага на клиентите си възможността да анализират заснетите от камерите лица по... цвета на кожата.

Сред клиентите на Dahua са както държавни структури в САЩ и Великобритания, така и такива във Виетнам, Мианмар и т.н.

Англо-германската компания Gamma Group също работи у нас чрез небезизвестния софтуер FinFisher/FinSpy. Той може да следи комуникациите, да събира данни от устройства и да предава информация за действията на мишената. След няколко мощни международни скандала Gamma Group закри FinSpy подразделението си през 2014 г., но очевидно софтуерът продължава да се използва.

В България той работи поне от 2012-2013 г. Тогава международен изследователски екип откри команден сървър в адресното пространство на Министерския съвет. Машината бързо смени адреса си и не беше открита повече, а властта не даде ясен отговор за какво е използван софтуерът.

Продуктите Griffeye също се използват у нас. Оригинално разработени в Швеция, те съдържат система за анализ на информация и съдържание за нуждите на полицията, мощен софтуер за лицево разпознаване и други. Сред клиентите са "Европол" и над 1000 други агенции по света. През 2023 г. Griffeye беше закупена от друг софтуерен разработчик "под пагон" - Magnet Forensics.

Hiddentec разработва оборудване за GPS следене в реално време - софтуер и хардуер. Нейните тракъри се използват по целия свят от правоохранителните органи, държавни служби и армията. От 2022 г. тя е част от MetOcean Telematics.

Hikvision е друг доставчик на видеонаблюдение с AI, който има голям цивилен бизнес. Негови алгоритми обаче са използвани за профилиране на населението по расов признак в Китай. САЩ бяха вторият най-голям клиент, следван от Виетнам, но от 2019 г. Вашингтон ограничава използването на системи за наблюдение от компанията във федерални обекти.

Rayzone предоставя инструменти за прехващане на данни, извличане на информация и следене на местоположението. Нейният софтуер Geomatrix позволява следене през мобилната мрежа, а също и създаване на виртуални "граници", преминаването на които активира аларма - това помага за по-ефективно следене на гражданите.

Израелската компания SuperCom предлага различни решения за електронно следене и дигитална идентичност. Пакетът PureSecurity Suite може да се използва за контрол над лица под домашен арест, при издаване на ограничителни заповеди и т.н. В САЩ обаче има информации, че е използван при потушаването на студентски протести от страна на властите.

Отбранителният гигант Thales Group има голям бизнес в областта на следенето - особено за целите на граничния контрол. Компанията обаче предлага и решения за контрол на публични пространства с идентификация на лица, превозни средства и т.н.

ZTE Corporation е един от китайските телеком гиганти, като неговите решения за наблюдение се интегрират директно в телекомуникационната инфраструктура. Те включват следене на конкретни лица чрез видеонаблюдение, но и чрез следене на преминаващите през мрежата данни в реално време.

Защо това е проблем?

На практика всички изброени до момента компании, платформи и софтуерни решения изрично подчертават на сайтовете си, че предоставят продукти и услуги за добросъвестна употреба от страна на държавата и бизнеса. Уви, няма как тези думи да бъдат приети на доверие.

Няма например гаранция, че даден софтуер за следене ще се предлага само на държавни структури, а даже и тогава остават множество въпрос, свързани с отчетността на използването му. Съдебният и граждански контрол върху този тип изключително мощни специални разузнавателни средства е силно затруднен от самия факт, че "арсеналът" на полицията и службите е таен.

В същото време, огромният обем от информация и комуникация, случващи се през нашите смартфони днес, прави изключително вероятна ситуацията, в която легитимната употреба на софтуер за следене спрямо даден заподозрян води до събирането на данни за още десетки хора - и има риск с тези данни да бъде злоупотребено.

Целият смисъл на този технологичен "ъпгрейд" за масово следене на гражданите (започнал още след 9/11) е под въпрос от гледна точка на резултати. До момента огромната част от разбитите терористични клетки, педофилски мрежи и наркоорганизации са резултат преди всичко на добре свършена традиционна полицейска работа, а не на "магически" софтуер".

И това, трябва да подчертаем, е в хипотезата, в която българските служби използват изброените по-горе и преповтарящи се като способности инструменти. Поне що се отнася до системите за видеонаблюдение това категорично не е така - въпреки всички европейски правила, лицевото разпознаване се предлага като стандартна функционалност от много фирми, които инсталират камери у нас. Често - като част от "аналитичен модул", който има по-големи възможности.

Кой и как борави с данните за активността на заснетите хора е въпрос с много труден отговор.

Големият бизнес с Големия брат

Surveillance Watch показва кои са инвеститорите в компании, специализирани в следенето на граждани. И не, тук не говорим само за държавни пари от авторитарни режими.

САЩ всъщност водят по инвестиции в сектора, като според Атлантическия съвет само през миналата година 20 нови фонда са започнали да наливат пари в такъв тип дейности. Сред големите инвеститори са познати имена като BlackRock и a16z.

"Следенето е глобален бизнес. Използва се не само в Иран, Китай и Северна Корея. В много случаи даже не трябва да правите или говорите нещо специално - в лобито на хотела се използват смарт камери, които засичат необичайно поведение, ако се спрете за твърде дълго, движенията ви се записват и понякога автоматично се изпращат към полицията", обяснява пред The Register Есра ал-Шафей, основател на Surveillance Watch.

Сега платформата следи близо 700 доставчици на решения, с които службите и бизнесът наблюдават гражданите без те да го осъзнават.