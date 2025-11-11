Близо дузина компании, специализирани в решенията за следене на граждани, извършват дейност на територията на България. Това показва справка в глобалната платформа Surveillance Watch, която е създадена от граждански активисти и събира информация от публични данни и собствени източници.
Прави впечатление богатата палитра от инструменти за правоохранителните органи - от софтуер за хакване на смартфони до AI видеонаблюдение с лицево разпознаване в реално време. Интересно е обаче и припокриването на различните доставчици, което е знак, че клиентите с интерес към български граждани са няколко - и може би не всички са в държавния сектор.
Кой ни следи?
Dahua Technology е познато име за всеки, който се е занимавал със системи за видеонаблюдение. Компанията обаче има и друга по-сенчеста страна - тя е един от най-големите производители на оборудване за следене в Китай. Нейните технологии се използват за контрол над мюсюлманското малцинство в страната, а освен това стандартно предлага на клиентите си възможността да анализират заснетите от камерите лица по... цвета на кожата.
Сред клиентите на Dahua са както държавни структури в САЩ и Великобритания, така и такива във Виетнам, Мианмар и т.н.
Увеличават видеонаблюдението в София
През тази година ще бъде разширена системата за видеонаблюдение в училищата и в детските градини, съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова.
Англо-германската компания Gamma Group също работи у нас чрез небезизвестния софтуер FinFisher/FinSpy. Той може да следи комуникациите, да събира данни от устройства и да предава информация за действията на мишената. След няколко мощни международни скандала Gamma Group закри FinSpy подразделението си през 2014 г., но очевидно софтуерът продължава да се използва.
В България той работи поне от 2012-2013 г. Тогава международен изследователски екип откри команден сървър в адресното пространство на Министерския съвет. Машината бързо смени адреса си и не беше открита повече, а властта не даде ясен отговор за какво е използван софтуерът.
Мощен правителствен шпионски софтуер действа в България
Програмата е дело на израелски кибернаемници, използвана е от авторитарни режими
Продуктите Griffeye също се използват у нас. Оригинално разработени в Швеция, те съдържат система за анализ на информация и съдържание за нуждите на полицията, мощен софтуер за лицево разпознаване и други. Сред клиентите са "Европол" и над 1000 други агенции по света. През 2023 г. Griffeye беше закупена от друг софтуерен разработчик "под пагон" - Magnet Forensics.
Hiddentec разработва оборудване за GPS следене в реално време - софтуер и хардуер. Нейните тракъри се използват по целия свят от правоохранителните органи, държавни служби и армията. От 2022 г. тя е част от MetOcean Telematics.
Hikvision е друг доставчик на видеонаблюдение с AI, който има голям цивилен бизнес. Негови алгоритми обаче са използвани за профилиране на населението по расов признак в Китай. САЩ бяха вторият най-голям клиент, следван от Виетнам, но от 2019 г. Вашингтон ограничава използването на системи за наблюдение от компанията във федерални обекти.
Защо израелски производител на шпионски софтуер ще плаща над $160 млн. на Meta
NSO използваше слабости в WhatsApp, за да компрометира устройства
Rayzone предоставя инструменти за прехващане на данни, извличане на информация и следене на местоположението. Нейният софтуер Geomatrix позволява следене през мобилната мрежа, а също и създаване на виртуални "граници", преминаването на които активира аларма - това помага за по-ефективно следене на гражданите.
Израелската компания SuperCom предлага различни решения за електронно следене и дигитална идентичност. Пакетът PureSecurity Suite може да се използва за контрол над лица под домашен арест, при издаване на ограничителни заповеди и т.н. В САЩ обаче има информации, че е използван при потушаването на студентски протести от страна на властите.
Отбранителният гигант Thales Group има голям бизнес в областта на следенето - особено за целите на граничния контрол. Компанията обаче предлага и решения за контрол на публични пространства с идентификация на лица, превозни средства и т.н.
ZTE Corporation е един от китайските телеком гиганти, като неговите решения за наблюдение се интегрират директно в телекомуникационната инфраструктура. Те включват следене на конкретни лица чрез видеонаблюдение, но и чрез следене на преминаващите през мрежата данни в реално време.
Защо това е проблем?
На практика всички изброени до момента компании, платформи и софтуерни решения изрично подчертават на сайтовете си, че предоставят продукти и услуги за добросъвестна употреба от страна на държавата и бизнеса. Уви, няма как тези думи да бъдат приети на доверие.
Няма например гаранция, че даден софтуер за следене ще се предлага само на държавни структури, а даже и тогава остават множество въпрос, свързани с отчетността на използването му. Съдебният и граждански контрол върху този тип изключително мощни специални разузнавателни средства е силно затруднен от самия факт, че "арсеналът" на полицията и службите е таен.
В Китай показаха нова 500MP камера, с която следенето на всеки става детска игра
Системата създава притеснения за личния живот на китайците
В същото време, огромният обем от информация и комуникация, случващи се през нашите смартфони днес, прави изключително вероятна ситуацията, в която легитимната употреба на софтуер за следене спрямо даден заподозрян води до събирането на данни за още десетки хора - и има риск с тези данни да бъде злоупотребено.
Целият смисъл на този технологичен "ъпгрейд" за масово следене на гражданите (започнал още след 9/11) е под въпрос от гледна точка на резултати. До момента огромната част от разбитите терористични клетки, педофилски мрежи и наркоорганизации са резултат преди всичко на добре свършена традиционна полицейска работа, а не на "магически" софтуер".
И това, трябва да подчертаем, е в хипотезата, в която българските служби използват изброените по-горе и преповтарящи се като способности инструменти. Поне що се отнася до системите за видеонаблюдение това категорично не е така - въпреки всички европейски правила, лицевото разпознаване се предлага като стандартна функционалност от много фирми, които инсталират камери у нас. Често - като част от "аналитичен модул", който има по-големи възможности.
Кой и как борави с данните за активността на заснетите хора е въпрос с много труден отговор.
Големият бизнес с Големия брат
Surveillance Watch показва кои са инвеститорите в компании, специализирани в следенето на граждани. И не, тук не говорим само за държавни пари от авторитарни режими.
САЩ всъщност водят по инвестиции в сектора, като според Атлантическия съвет само през миналата година 20 нови фонда са започнали да наливат пари в такъв тип дейности. Сред големите инвеститори са познати имена като BlackRock и a16z.
"Следенето е глобален бизнес. Използва се не само в Иран, Китай и Северна Корея. В много случаи даже не трябва да правите или говорите нещо специално - в лобито на хотела се използват смарт камери, които засичат необичайно поведение, ако се спрете за твърде дълго, движенията ви се записват и понякога автоматично се изпращат към полицията", обяснява пред The Register Есра ал-Шафей, основател на Surveillance Watch.
Сега платформата следи близо 700 доставчици на решения, с които службите и бизнесът наблюдават гражданите без те да го осъзнават.