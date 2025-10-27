"Чат контрол" - така е известно предложението на Европейската комисия за регулация, която да защитава децата от сексуална експлоатация онлайн. 3 години след представянето си, това е един от най-противоречивите законопроекти в историята на ЕС.

Държави-членки, експерти и гражданското общество са разделени по въпроса дали сигурността на най-малките оправдава масово наблюдение на комуникациите на всички граждани.

Какво точно предлага регулацията?

Според оригиналното предложение от 2022 година, онлайн доставчиците на услуги - включително чат приложения, социални мрежи и облачни хранилища - биха имали правно задължение да сканират съобщенията и обменяните файлове чрез алгоритми.

Доставчиците трябва да уведомяват властите за материали, свързани с детска порнография или злоупотреба с малолетни, и да премахват съдържанието.

Европейският парламент прие позиция през 2023 година, фокусирана върху защита на поверителността и ограничаване обхвата на сканирането, особено в криптирана среда. От тогава държавите членки многократно се опитват да постигнат съгласие. И не успяват.

Датското председателство изготви последната версия на предложението с гаранции: само изображения и линкове - не и текстови съобщения, биха подлежали на сканиране, като системата би се активирала едва след решение на независим съдебен или административен орган.

Гласуването в Съвета беше планирано за 14 октомври, но беше отложено след като Германия се присъедини към опозицията.

Цифрите зад дебата

Изследване на британската организация Internet Watch Foundation установи, че 62% от идентифицирания материал със сексуална експлоатация на деца през миналата година се е хоствал на сървъри в ЕС.

Според организацията за защита на децата Eurochild, над 100 милиона изображения или видеа на деца, подложени на сексуална експлоатация, са намерени онлайн само през 2023 година - приблизително 270 000 всеки ден.

До април догодина ще действа временната регулация, която ще позволи на операторите по свое желание да инсталират системи за засичане на непозволеното съдържание.

Широката опозиция

Предложението срещна масова опозиция от правоприлагащи органи, органи за защита на данните, организации на гражданското общество и технологични гиганти - основните доставчици на услуги за съобщения. Дори организациите за защита на децата са разделени.

Германският активист и бивш евродепутат Патрик Брайер предупреди, че законопроектът "би означавал край на тайната на кореспонденцията, която е от съществено значение за разобличителите". Платформата X на Илон Мъск нарече предложението "опасно" и призова Германия и Полша да продължат да се противопоставят.

Приложението Signal заплаши да напусне ЕС, ако предложението бъде одобрено, наричайки го "край на правото на поверителност в Европа". Meta, компанията майка на WhatsApp, заяви, че предложението застрашава поверителността, свободата и цифровата сигурност.

Решаващата роля на Германия

Без Берлин не се стигна до квалифицирано мнозинство. "Неоправданото наблюдение на чатове трябва да бъде табу в конституционна държава", заяви министърът на правосъдието Стефани Хубиг.

Полша защитава поверителността на интернет потребителите и се противопоставя на масовото сканиране на частна кореспонденция, макар да подкрепя мерки за ефективна борба срещу материали за сексуална експлоатация на деца.

Словения, Чехия и Португалия също заеха критична позиция, подчертавайки необходимостта от баланс между борбата с престъплението и защитата на основните права.

Испания обаче подкрепя предложението на датското председателство, считайки че са необходими повече инструменти за борба с нарастващото съдържание от този тип в интернет.

Двойният стандарт на правителствата

Докато законодателите настояват гражданите да жертват криптирането, европейските правителства активно укрепват собствените си комуникации. Германия използва протокола Matrix за криптиране на правителствените, военните и здравните комуникации.

От септември 2024 година всички френски държавни служители са задължени да използват базираното на Matrix приложение Tchap вместо Signal или WhatsApp.

Още по-изненадващо, представители на ИТ отдела на Европейската комисия обявиха, че тестват Matrix за замяна на Signal и защита на собствените си комуникации. Както отбелязва TechRadar, това е същата Европейска комисия, която предлага да се отслабят частните чатове с backdoor в криптирането.

Датското предложение за "чат контрол" изключва всички правителствени и военни акаунти от задължителното сканиране на частни и криптирани чатове.

Техническата невъзможност

Експертите по киберсигурност са единодушни: създаването на "задна вратичка" в криптирането, достъпна само за властите, е технически невъзможно. Веднъж създадена, тази входна точка може да бъде експлоатирана от всеки - от киберпрестъпници до враждебни държави.

Матю Ходжсън, съосновател на Matrix, обяснява: "Има смисъл някои хора да настояват за подкопаване на криптирането, но няма никакъв смисъл това да е добро нещо за обществото."

Дори ФБР призова американците да използват криптирани чатове след мащабните кибератаки Salt Typhoon, признавайки критичната важност на криптирането за националната сигурност.