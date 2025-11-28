Огромното рали на златото, което изстреля цената на благородния метал до исторически върхове, може да продължи и догодина. Нещо повече - цената може да скочи с още 20%, пише Business Insider, цитирайки анализатори от Уолстрийт, с поред които златото ще удължи рекордния си възход догодина.

Още едно двуцифрено повишение би било впечатляващо, като се има предвид, че златото вече отбелязва една от най-силните си години за последните десетилетия. Тази сутрин металът се търгуваше около 4 164 щатски долара за тройунция. Това е ръст от 55% от началото на годината.

Този скок е задвижван от комбинация от подкрепящи фактори - засилени покупки от централните банки, упорита инфлация и притеснения сред инвеститорите за състоянието на американската икономика и търговската политика.

Какво очакват пазарните експерти за цената на златото през 2026 година?

Анализаторите на BofA прогнозират, че златото може да достигне 5 000 долара догодина - около 19% над сегашните нива. Според експертите основните фактори, които вдигат цената, ще останат в сила и през следващата година - включително растящият бюджетен дефицит в САЩ и "неортодоксалните макро политики" на президента Доналд Тръмп.

Въпреки скорошната корекция металът остава "недостатъчно притежаван" от инвеститорите в дългосрочен план, добавят анализаторите.

Дан Стройвен, ръководител на глобалните анализи на суровини в Goldman Sachs, твърди, че златото може да достигне 4 900 долара до края на следващата година - около 17% нагоре. Според него два ключови фактора, подхранвали ралито тази година, ще останат решаващи. Очакваният глобален цикъл на понижения на лихвите също е фактор.

Фед вероятно ще намали лихвите с около 75 базисни пункта през следващата година - фактор, който традиционно стимулира интереса към активи без доходност като златото. И други централни банки ще облекчават политиката. По-ниските лихви ще подхранят и очакванията за по-висока инфлация, което прави златото предпочитано средство срещу обезценяване на валутите.

Според финансовите експерти на Deutsche Bank златото може да достигне 4 950 долара през 2026 година, което ще е около 18% ръст. Базовият сценарий е 4 450 долара в края на годината.

Прогнозата на HSBC е по-умерена. Банката очаква диапазон 3 600 - 4 400 долара догодина или около 5% ръст.