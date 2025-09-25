Има моменти, в които пазарите се държат като огледало на историята, а днешната среда е точно такава - упорита инфлация, колеблив долар, политически натиск върху централните банки и геополитика, която превръща енергията и суровините в оръжие.

В тези моменти златото излиза на преден план и отново се превръща в тема номер едно за инвеститорите. Неслучайно именно около този въпрос ще се завърти и вторият панел на предстоящия форум "Силата на инвестициите", който ще се състои на 2 октомври в InterContinental Sofia. Там на сцената ще застанат едни от най-уважаваните експерти в страната и ще разсъждават какво означава прогнозата на Goldman Sachs за 5000 долара за тройунция злато до 2026 г., какво място да има златото в портфейлите и как новите реалности променят картината.

В панела ще участват д-р Валентина Григорова-Генчева, директор "Злато и нумизматика" в Първа инвестиционна банка, човек с дългогодишен опит и експертиза в благородните метали. Нейният поглед е особено ценен, защото съчетава както финансовата, така и културната стойност на златото, и може да преведе аудиторията през нюансите на това защо златото е повече от актив - то е инструмент за доверие.

Източник: iStock

До нея ще седнат и Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в Елана Трейдинг, който ще внесе аналитичен прочит на глобалните пазари; Красимир Йорданов, портфолио мениджър в Скай управление на активи, който ще постави златото в контекста на алокациите и фондовете; както и Александър Буюкли, управител на Freedom24 в България, който ще сподели как индивидуалните инвеститори и глобалните платформи реагират на този подем. Това е комбинация от гледни точки, която рядко се събира на едно място и точно затова форумът обещава да даде отговори, които надхвърлят ежедневните новини.

Златото вече е скочило с 38% само от началото на 2025 година и търгува около 3640 долара за тройунция. Историята познава подобни движения и те често са били предвестници на много по-големи вълни. В 70-те години златото направи над 2000% ръст за десетилетие, а между 2000 и 2011 г. - над 650%. Ако прогнозата за 5000 долара се реализира, това ще бъде ръст от още 37% спрямо днешните нива - далеч по-малко от историческите постижения, но достатъчно, за да преобърне портфейли и да пренареди стратегиите на централните банки и институциите.

Именно тук е драмата: докато инвеститорите спорят дали диверсификацията все още е валидна или концентрираните залози в технологиите са по-добрият път, златото се промъква като стабилизираща сила, която не просто следва индексите, а ги компенсира. В момент на валутна ерозия, когато доларът е под политически натиск, а Федералният резерв изглежда по-малко независим, златото става универсалният език на доверие. Когато централните банки купуват над 1000 тона годишно три поредни години, това вече не е каприз, а стратегия.

Това е и причината институциите да започнат да пренасочват капитал. Дори малко прехвърляне на активи от облигации към злато може да предизвика лавина, защото физическото предлагане е ограничено. Минното производство е почти плоско от десетилетие, а търсенето расте. В такава среда всеки нов купувач не просто вдига цената, а изтласква цялата крива нагоре. Това е пазар с малък капацитет и огромна символика.

Среброто също се нарежда на тази сцена. Като индустриален метал то печели от електрификацията и прехода към чиста енергия, но и от класическата роля на "по-достъпно злато". Когато златото расте, среброто често го изпреварва процентно, защото е по-малък пазар. Ако съотношението злато-сребро се върне към историческите си равнища от 40:1, това ще означава още по-голям потенциал за тези, които комбинират двата метала.

На форума "Силата на инвестициите" тези въпроси няма да останат само на теоретично ниво. Панелистите ще поставят златото в контекста на международните пазари, ще го сравнят със суровини, ще го поставят срещу криптовалутите и ще обсъдят как да изглежда един балансиран портфейл през 2026 г. Сравненията с дигиталните активи са неизбежни - биткойн и други криптовалути се позиционират като "новото злато", но когато институциите и централните банки избират, изборът им е ясен. Реалният метал има стойност, която не зависи от блокчейн или алгоритъм, и затова играе друга роля в управлението на риска.

Въпросът за инфлацията е централен. Исторически всеки цикъл на облекчаване на монетарната политика и фискална експанзия е водил до рали в твърдите активи. Днешната комбинация - висока инфлация, колебливи лихви, политическо влияние върху централните банки и слаб долар - е като учебникарски сценарий за нов златен цикъл. Goldman Sachs не е сам в прогнозата си; редица други банки също виждат, че движението към 5000 долара е напълно възможно още през 2026 г. Ако това стане, инвеститорите, които вече са позиционирани, ще се окажат в привилегировано положение.

За индивидуалните инвеститори ключът е в стратегията. Dollar-cost averaging, или постепенното натрупване, е най-добрият начин да се избегне изкушението на "перфектния тайминг". Препоръчителната експозиция в портфейла може да бъде между 5 и 10%, а в по-несигурни времена дори до 20%. Фокусът върху физическо притежание - кюлчета, монети - елиминира риска от контрагенти и носи истинска застраховка. Точно такива съвети ще чуят участниците във форума, защото дискусията няма да остане на ниво глобални тенденции, а ще слезе до практическите препоръки за това как да се изгради портфейл, който да издържи на инфлацията.

Най-важното обаче е прозрението, че днешното движение може да е само началото. Историята на предишните златни цикли показва, че когато институционалният капитал се включи масово, цените не просто растат - те избухват. И този момент обикновено заварва неподготвените инвеститори извън пазара. Форумът ще даде именно този отговор - как да не си от неподготвените, как да мислиш стратегически и как да използваш златото не като самоцел, а като инструмент за оцеляване и растеж.

"Силата на инвестициите" е повече от конференция - това е арена, където се събират различни гледни точки и опит, за да се изгради колективна карта на бъдещето. Вторият панел с д-р Валентина Григорова-Генчева, Цветослав Цачев, Красимир Йорданов и Александър Буюкли ще бъде тийзър за това, което ни очаква през 2026 г., когато светът на инфлация, дигитални активи и геополитика ще изисква нови правила за управление на портфейлите.

Всеки, който иска да получи реални отговори за мястото на златото и алтернативите в новата инвестиционна карта, има една дата за отбелязване - 2 октомври, София, InterContinental. Регистрацията е отворена на poi.bg, а местата са ограничени. Въпросът за златото е само началото - истинската стойност е в знанието, което ще ви помогне да превърнете 2026 г. в година на стратегически избори, а не на панически реакции.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.