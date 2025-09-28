Все по-често се появява въпросът, който само допреди няколко години изглеждаше абсурден: "ChatGPT, в какви акции да инвестирам?" На фона на третата годишнина на модела и експлозията на интереса към изкуствения интелект, отговорът вече не е просто технологична закачка, а феномен, който променя пазара на финансови услуги.

Един на всеки десет индивидуални инвеститори вече използва чатбот, за да избира акции, а половината от тях заявяват, че биха го направили в бъдеще. Така се ражда истински бум в робо-адвайзъри индустрията, чийто обем се очаква да нарасне от 61,7 милиарда долара през 2024 г. до почти половин трилион през 2029 г. - ръст от над 600%.

Това е не просто статистика, а сигнал за тектонична промяна в начина, по който обикновените хора имат достъп до финансово знание, което доскоро беше запазена територия за банки, хедж фондове и институционални играчи.

Причината е проста: изкуственият интелект демократизира инвестициите. Ако преди един анализатор в UBS разполагаше с Bloomberg терминал за хиляди долари месечно, то днес същият анализатор, останал без работа, може да използва безплатен или евтин AI инструмент, за да възпроизведе голяма част от старите си workflows.

Джереми Люн, който е прекарал близо две десетилетия като корпоративен анализатор, открито признава, че ChatGPT вече върши голяма част от ежедневните му задачи - от подбор на акции до формулиране на къси тези. Но същевременно предупреждава: моделът не вижда всичко, няма достъп до платени бази данни и може да пропусне ключови детайли.

Именно тук се ражда двойствеността на новата реалност. От една страна, AI предоставя достъп до мощни инструменти за анализ и подбор на инвестиции, позволява на всеки потребител да зададе въпрос, който досега изискваше диплома по финанси или абонамент за терминал.

От друга страна, възниква рискът тези отговори да бъдат възприети като абсолютна истина, без контекст, без разбирането за динамиката на пазарите и без управление на риска. Резултатът може да бъде опасна смесица от ентусиазъм и уязвимост, особено ако пазарният цикъл се обърне.

Източник: iStock

Интересно е, че ранните експерименти не изглеждат никак зле. Finder например тества ChatGPT през 2023 г., като му задава да избере кошница от "качествени акции" - компании с устойчив растеж, здрав баланс и конкурентно предимство.

Полученият портфейл от 38 акции включва познати имена като Nvidia, Amazon, Procter & Gamble и Walmart. Резултатът? До днес кошницата е донесла близо 55% възвръщаемост, с почти 20 процентни пункта над средното на десетте най-популярни британски фонда, управлявани от гиганти като Vanguard, Fidelity и HSBC. Това е впечатляващо, но и подвеждащо, защото успехът идва в среда на рекордни нива на американските индекси, където почти всичко расте. Истинският тест ще дойде в криза, когато дисциплината и управлението на риска са решаващи.

Тук се появява и най-големият парадокс на AI инвестирането. Моделите са достатъчно умни, за да формулират аргументи, да сравняват компании, да изчисляват финансови коефициенти и да симулират сценарии. Но те остават ограничени до публично достъпни данни, не различават контекст отвъд зададените параметри и могат да грешат фактологично.

Дан Мочулски от eToro, която има над 30 милиона потребители, правилно отбелязва, че рискът идва, когато хората третират общи AI модели като кристални кълба. Моделите могат да сгрешат дати, да се опрат твърде много на вече изграден наратив и да разчитат прекалено на историческото ценово движение. А пазарите рядко се движат по учебник.

Източник: iStock

Финансовата история изобилства от примери за масови увлечения - от "тюлената мания" през XVII век до дот-ком балона в края на XX век. Винаги, когато нова технология обещава бързо забогатяване и премахване на старите посредници, инвеститорите се хвърлят масово.

Първоначалните резултати често изглеждат добри, докато цикълът не се обърне. Сега AI е в тази роля - магическо решение, което обещава да измести традиционните съветници и фонд мениджъри. Но опитът показва, че устойчиви резултати идват само с комбинация от знания, дисциплина и управление на риска.

Това не означава, че AI няма място в инвестициите. Напротив, потенциалът е огромен. Самият факт, че секторът на робо-адвайзърите се очаква да достигне половин трилион долара приходи за по-малко от пет години, говори за мащабно доверие и търсене.

Големите банки вече интегрират AI в услугите си - не само за да намалят разходи, но и за да предложат по-персонализирани решения на клиентите си. Финтех компаниите изграждат платформи, които комбинират AI модели с достъп до реални данни, управление на портфейли и автоматизирано ребалансиране. Това е бъдещето на масовите инвестиции - достъпност, персонализация и ниски разходи.

Проблемът е, че AI в сегашния си вид е все още "генералист". Той може да отговаря на широк кръг въпроси, но не е оптимизиран да бъде финансов консултант. За разлика от специализираните модели, които се тренират с конкретни данни от борсата, регулации и отчетност, ChatGPT е по-скоро интелигентен събеседник, отколкото инвестиционен навигатор.

Когато потребителят го използва умело - с ясни промптове, с филтриране на източници, с разбиране за риска - резултатите могат да са отлични. Но ако го използва като магическа пръчка, без разбиране за контекста, последствията могат да бъдат катастрофални.

Фактът, че 40% от британците вече признават, че са използвали AI за лични финансови решения, е показателен за ширината на проникване. Това е поколенческа промяна: младите инвеститори, които са израснали с чатботове и дигитални инструменти, виждат в тях нещо естествено.

За тях идеята да питат ChatGPT е също толкова нормална, колкото преди 20 години беше нормално да се консултираш с банков служител. Но именно тук се крие опасността: банковият служител е длъжен да следва регулации, да предупреждава за рискове, да отговаря пред институции. AI няма такава отговорност.

В крайна сметка, въпросът не е дали AI ще промени инвестициите - това вече се случва. Въпросът е как ще се управлява този преход. Ще остане ли AI инструмент в ръцете на дисциплинирани инвеститори и професионалисти, които ще го комбинират със знание и риск мениджмънт?

Или ще се превърне в масова илюзия за лесна печалба, която ще остави хиляди хора разочаровани при първата сериозна криза? Историята подсказва, че реалността ще бъде комбинация от двете.

За всеки индивидуален инвеститор днес най-добрият подход е да разглежда AI като допълнителен инструмент, а не като заместител. Да използваш ChatGPT, за да сравниш компании, да генерираш сценарии, да провериш логика на инвестиционна теза - това има смисъл. Но да му повериш портфейла си изцяло, без разбиране за риска, е еквивалентно на това да караш кола със затворени очи, разчитайки, че автопилотът винаги ще знае пътя.

Инвестициите винаги са били смесица от наука и изкуство. Изкуственият интелект може да направи науката по-достъпна - числа, сравнения, статистика. Но изкуството - дисциплината, психологията, дългосрочната визия - остава отговорност на инвеститора. А тук няма заместител.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.