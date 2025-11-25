OpenAI пусна за всички свои потребители новата функция на ChatGPT Shopping Research в ChatGPT. Тя превръща най-популярната AI платформа в асистент за пазаруване, който улеснява откриването и сравняването на продукти.

Този ход дава възможност на OpenAI да се конкурира директно в един от най-печелившите пазари в света - глобалната е-търговия, чиято стойност е достигнала приблизително $6 трилиона годишно. Освен всичко друго, новата функционалност на ChatGPT се изправя и срещу новите AI шопинг асистенти на гигантите Amazon и Google.

Подобно на останалите интеграции на генеративния изкуствен интелект, и в случая потребителят използва Shopping Research в диалогов режим, като запитванията в свободен текст като "намери ми тиха безжична прахосмукачка, подходяща за малък апартамент" получават отговори на база сайтове с ревюта, онлайн магазини, форуми като Reddit и други. Има и възможност за уточняващи въпроси.

Функционалността се задвижва от специализирана версия на GPT-5 mini, обучена за задачи свързани с пазаруване. OpenAI твърди, че моделът прави точни препоръки за съответствие с всички аспекти от запитванията в 64% от случаите, в сравнение с 37% при предишните версии на ChatGPT.

Инструментът е особено ефективен в категориите с много детайли като електроника, козметика, домакински уреди и спортно оборудване. OpenAI предлага почти неограничено използване през целия сезон за всички типове профили.

Въпреки че Shopping Research в момента насочва потребителите към сайтовете на търговците за покупка, OpenAI вече има партньорства с Walmart и Target, които позволяват директни касови операции в приложението чрез функцията Instant Checkout. Така не изглежда далеч бъдещето, в което не излизате от ChatGPT в рамките на целия процес на търсене, избор и закупуване на даден артикул. Това тотално би преобърнало електронната търговия.

Пред Money.bg представители на някои от най-големите компании с потребителски бизнес у нас през последните месеци признаха, че се подготвят за бъдеще, в което потребителите ще стигат до техните продукти и услуги не чрез сайтове или приложения, а именно чрез AI асистенти. И това бъдеще може да стане реалност още догодина, смятат някои от тях.

ChatGPT вече обработва приблизително 50 милиона запитвания, свързани с пазаруване дневно, което представлява около 2% от неговите 2,5 милиарда ежедневни интеракции с потребителите. Според аналитичната фирма Similarweb, ChatGPT сега насочва над 20% от referral трафика към големи търговци, включително Walmart, Etsy и Target.