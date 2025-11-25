Ако аудиторията е готова, значи сме закъснели

Амбицията на компанията е до края на годината над 95% от интеракциите с клиенти да са възможни и онлайн, а поне 30% от търговските трансакции да се осъществяват през дигиталните канали. Добавят към това и по-високи нива на персонализация на оферти и услуги.

Приложението Yettel е мястото, където промяната се случва най-осезаемо. През тази година то изцяло се трансформира, като добави нови функционалности, дигитализира основни операции, интегрира онлайн магазина и значително подобри дизайна и навигацията. Успоредно с това се трансформират и редица вътрешни системи, използвани в по-традиционните канали.

"Подготвяме се за бъдеще, в което за критична маса от хората компаниите ще съществуват само ако са онлайн", обяснява Христо Цветков, главен директор „Стратегия“ в Yettel.

Според него този момент все още не е настъпил и именно затова действията са необходими сега: "Ако аудиторията е готова и ние тепърва започваме, значи сме закъснели", откровен е той. "Моите синове са тийнейджъри - ако нещо не е онлайн, те не знаят, че го има. Затова нашата цел е да останем близо до хората, както и да намерим нови пътища, по които да стигаме до тях", допълва Цветков.

Търсенето на нов път към потребителите и преоткриването на собствените възможности е в ДНК-то на телекомите. Достатъчно е да си припомним, че началото на компанията, която днес е Yettel, беше поставено във времена, когато за хората беше достатъчно да могат да провеждат телефонни разговори.

Сега? "Сега всички говорим за интернет и какво може да се направи чрез интернет. Ние сме осъзнали, че клиентът отдавна не се вълнува от това, че има свързаност. Все едно да се вдъхновиш от това, че имаш ток", картинно обяснява директорът.

Сравнява процесите на технологично обновление с вълни - една се издига и когато достигне своя пик, вече се задава следваща. Понякога е доста трудно да преценим на кой етап се намираме.

В надпревара за клиента на няколко фронта

Христо Цветков вижда ролята на телекома като партньор в дигиталния технологичен живот: "Стремим се хората да използват дигиталния канал за общуване с нас по какъвто и да е повод - за онлайн пазаруване, за активиране или спиране на услуга, за забавление и дори за неща, които не се очакват от традиционно телеком приложение. Като например, да събират печати от 100-те национални туристически обекта в телефона си - нещо, което е възможно само в нашето приложение."

Добавя, че всички възможни интеракции с клиента са детайлно описани и усилията на телекома са насочени към дигитализирането на максимално голяма част от тях. Убеден е, че от един момент нататък повечето клиенти ще избират именно сайта и приложението на Yettel заради по-голямото удобство.