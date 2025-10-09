Revolut, основаната във Великобритания финтех компания с над 65 млн. потребители, е получила одобрение от Колумбийския финансов надзорен орган (SFC) за учредяване на местна банка - Revolut Bank Colombia S.A. Това е първата стъпка от двуетапния процес по лицензиране, който ще позволи на компанията да започне пълноценна банкова дейност в страната.

Според разпратено до медиите прессъобщение в южноамериканската страна Revolut планира да стартира операциите си през 2026 г. На колумбийските клиенти компанията ще предложи спестовни сметки, кредитни карти и мигновени международни преводи без такса между потребителите на приложението.

В страната Revolut възнамерява да инвестира 146 млрд. колумбийски песо (около 32 млн. евро) за изграждането и развитието на новата банка, което от компанията казват, че подчертава дългосрочния ѝ ангажимент към местния пазар.

Не отдавна финтех гиганта откри новата си световна централа и даде сериозни заявки за разрастване. Те включват инвестиции от 11.5 млрд. евро през следващите пет години и достигане на 100 милиона потребители до средата на 2027 г.

Друга от целите на компанията е до 2030 г. да навлезе на 30 нови пазара, сред които е и Колумбия. В региона Revolut работи по банкови лицензи още в Мексико и Аржентина, а от 2023 г. присъства в Бразилия.

"Това е важна крачка към модернизиране на финансовата система в Колумбия. Целта ни е да внесем нов стандарт за удобство и достъпност в дигиталното банкиране", коментира Диего Кайседо, главен изпълнителен директор на Revolut Bank Colombia.

Местното дружество Revolut Bank Colombia S.A. в момента е във "фаза на предварително одобрение", стандартна стъпка в процеса по лицензиране, която ще позволи финализиране на оперативната готовност преди пълния старт.