Инфлационният натиск в Колумбия се засилва, предава El País. Годишният индекс на потребителските цени (IPC) се e покачил до 5,51% през октомври, показват данните на Националната статистическа служба (DANE). Това е най-високото ниво от септември 2024 г. и ръст от 0,33 процентни пункта спрямо септември (5,18%). Така Банката на републиката отбелязва вече 51-и пореден месец, в който не успява да върне инфлацията в целевия диапазон около 3%.

Месечният ръст е 0,18%, по-нисък от отчетените 0,32% през септември, но достатъчен, за да затвърди четвъртия пореден месец на ускоряване. Основни двигатели на поскъпването са разходите за отдих и култура (+0,81%), здравеопазване (+0,65%), както и за жилище, вода, електроенергия и горива (+0,41%).

Най-силен принос имат туристическите пакети (+3,36%), доставката на вода (+1,56%) и говеждото месо (+1,04%). Спадът в цените на свежите храни донякъде омекотява ефекта - доматите поевтиняват с 19,6%, лукът с 4,9%, а картофите с 2,5%.

В годишен план най-осезаем натиск идва от образованието (7,36%), ресторантите и хотелите (6,18%), здравеопазването (5,97%), храните и безалкохолните напитки (5,94%), както и алкохола и тютюневите изделия (5,54%) - всички над средното равнище. Под него остават транспортът (4,62%), жилищният сектор (4,39%) и други стоки и услуги (4,20%).

Очакванията на анализаторите се потвърждават - октомври трябваше да донесе най-високия инфлационен показател за годината. Прогнозите варираха от 5,38% (Anif) до 5,56% (Grupo Bolívar), като реалният резултат попада в горния край на диапазона.

Новите данни ще задържат Банката на републиката в предпазлив режим. Лихвеният процент остава 9,25%, ниво непроменено от април. Централната банка вече сигнализира тревога от устойчивата инфлация при стоки и услуги, свързани с минималната заплата и регулираните цени.

Въпреки че част от ръководството подкрепя намаление на лихвите с до 50 базисни пункта, преобладава внимание заради фискални и валутни рискове. Анализ на Grupo Cibest (бивш Bancolombia) подчертава, че октомври е преминал в "среда на засилени инфлационни рискове" - от поскъпване на бира и лекарства до хигиенни стоки. Според Banco de Occidente паричната политика вероятно ще остане без промяна до края на годината.