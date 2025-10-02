Безработицата в Колумбия се e свила до 8,6% - най-ниско ниво за август от началото на века, съобщи Националния административен департамент по статистика (DANE), цитиран от El País. В страната има 2,2 милиона безработни - с 265 хиляди по-малко от миналата година. Заетите достигат 23,8 милиона души след ръст от близо 400 хиляди за година.

Основен принос имат индустрията (+199 хил.), строителството (+178 хил.) и транспортът (+172 хил.), докато селското стопанство, търговията и професионалните услуги губят над 450 хиляди работни места.

Зад общата картина личат значителни различия. Женската безработица (11,2%) е с 67% по-висока от мъжката (6,7%), а броят на заетите мъже расте, докато този на жените намалява. Младите между 15 и 28 години също са засегнати - при тях безработицата достига 14,8%. В Кибдо, Риоача и Ибаге нивата са над 20%, докато във Флоренсия, Виявисенсио и Перейра остават около 12%.

По региони новите работни места са концентрирани в големите градове (+337 хил.), докато малките населени места и селските райони губят близо 200 хиляди. Разликите са силно изразени: в Кибдо безработицата е 24,4%, а в Меделин - едва 6,4%.

Високата неформална заетост продължава да тежи върху икономиката. Макар делът ѝ леко да е спаднал до 55,7%, броят на неформално заетите расте и надхвърля 13,2 млн. души. Най-засегнати са Синсехо, Вайедупар и Монтерия, където над две трети от работещите са без социални осигуровки.