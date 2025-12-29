Новият бизнес самолет Bombardier Global 8000 е получил сертификация от американските и канадските власти и вече е в експлоатация, съобщиха от компанията.

Машината е най-бързата в класа си с максимална скорост от Mach 0,95, т.е. лети почти със скоростта на звука.

Той е в състояние да прелети близо 15 000 километра наведнъж, а освен това системите на борда поддържат ниско налягане даже при 13 000 метра височина.

От Bombardier твърдят, че всички тези характеристики не се отразяват на маневреността и на изискванията за излитане и кацане, като те са сходни с тези на по-малък самолет.

Това е особено важно за бизнес авиацията, тъй като при нея често се използват и по-малки частни летища, а не само големите международни хъбове.

Базовата цена на Bombardier Global 8000 е около 80 милиона долара, но с допълнителни екстри лесно може да надмине $100 милиона.

През следващите месеци машината ще бъде сертифицирана и в Европа и вероятно ще започнем да я виждаме по-често. Повечето от нас - само във FlightRadar24, но може би някои ще събират впечатления и как е отвътре...