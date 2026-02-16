Продължаването на дефицита по текущата сметка в съседна Гърция е постоянен източник на безпокойство за местните анализатори. Това подхранва убеждението, че гръцката икономика остава в капана на модел с ниска производителност.

Ново проучване на INSETE Intelligence, цитирано от гръцките медии, преобръща разказа за запазването на "стария производствен модел" и предполагаемия преход на страната към т. нар. "кафене икономика".

Според проучването на Института на Гръцката конфедерация по туризъм, високият търговски дефицит не е индикация за провал в производителността, а е неизбежният счетоводен и макроикономически резултат от високите излишъци на страната в услугите и притока на капитали. Анализът се фокусира върху механизма за определяне на външния баланс.

Търговският дефицит на Гърция, който достигна 35,67 милиарда евро през 2024 г., не се дължи на дефицит на конкурентоспособност, а се определя автоматично от излишъка на сумата на другите салда.

Източник: iStock

Увеличението на дефицита отразява засилването на излишъка в баланса на услугите, който възлиза на 22,68 милиарда евро през 2024 г., и главно експлозивното покачване на излишъка по капиталовата сметка до 14,37 милиарда евро, спрямо едва 4,99 милиарда евро през 2018 г.

С увеличаването на притока на капитали от чужбина, ликвидността и разполагаемият доход на домакинствата и бизнеса се разширяват, което води до ръст на вътрешните разходи и вноса, независимо от посоката на износа.

Изследването използва емпирични данни, за да деконструира теорията за "икономиката на кафенето", т.е. че растежът се основава едностранно на сектори с ниска добавена стойност. Въпреки че заетостта в хотелиерството и ресторантьорството се е увеличила с 55% от 2013 до 2024 г., тази област е допринесла за 19% от новите работни места, а не с половината, както често се съобщава в публичния дебат.

За разлика от това, производството е добавило 93 000 нови работни места, отбелязвайки увеличение от 29%, докато общото увеличение на гръцката заетост е възлизало на 763 000 души. Данните показват също, че икономиката вече се измества към нов модел, ориентиран към износ.

Износът на стоки нараства със среден годишен темп от 7% между 2009 и 2024 г., което е очевидно по-високо от темпа на растеж на приходите от туризъм (5%). Производството нараства стабилно с темп от 3% годишно от 2013 до 2024 г., над темпа на растеж на БВП.