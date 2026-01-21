Все по-голямата автомобилна индустрия на Турция увеличава производството на превозни средства с 4% през 2025 г. до 1,42 милиона бройки, докато общият износ на сектора се покачва до рекордните 41,5 милиарда долара, подкрепен от по-силния паритет евро/долар и устойчивото търсене от европейските пазари. Това заявиха представители на местната индустрия, цитирани от Daily Sabah.

Говорейки на годишната среща за перспективите на сектора, Дженгиз Еролду, ръководител на Асоциацията на производителите на автомобили (OSD), заяви, че индустрията очаква обемите на производството и износа през 2026 г. да съответстват на резултатите от миналата година, като същевременно следи отблизо предстоящите регламенти на Европейския съюз, които биха могли да променят инвестиционните стимули.

Проектът за регламент на ЕС, който ще осигури стимули въз основа на произхода на производството, се очаква до края на месеца. Износът на автомобили на Турция, включително основните и доставчиците на индустрии, се е увеличил с 12% на годишна база до 41,5 милиарда долара, което е рекордно високо ниво в стойностно изражение.

Обемите на износа са се увеличили с 4,4% до около 1,06 милиона превозни средства, макар и все още под пика от 2017 г. от 1,33 милиона бройки. Увеличението на приходите от износ се дължи отчасти на укрепването на еврото спрямо долара, което увеличи печалбите, като се има предвид, че близо 70% от автомобилния износ на Турция е насочен към Европа, най-големият пазар на сектора.

Автомобилната индустрия представлява приблизително една шеста от общия износ на Турция, което прави европейското търсене и движенията на валутния курс ключови фактори както за производството, така и за бъдещото инвестиционно планиране.

Забавянето в Европа тежи

Развитието на сектора и неговата насоченост към Европа ще остане решаващо за експортно ориентираната производствена база на Турция. Европейският пазар на леки коли средства се е свил с 9% през 2025 г.

"Този ​​спад е на практика сигнал, че европейската икономика може да отслабне още повече и ние следим отблизо тази тенденция", казва експертът.

Трябва да се подчертае обаче, че забавянето вероятно ще бъде компенсирано от нови инвестиции в леки автомобили, включително два нови модела, които се очаква да влязат в производство тази година от Renault и Hyundai в Турция.

"Тези нови инвестиции, марки и продукти ще помогнат за абсорбиране на свиването", коментира Еролду.

Производството е под пика си

Въпреки че производството се е увеличило миналата година, общото производство се е движило около 1,4 милиона бройки през последните четири години, след рекордните 1,7 милиона бройки през 2017 г. Данните от OSD показват, че автомобилното производство в Турция се е затруднило да се върне към предишните си върхове поради бавното възстановяване на Европа след пандемията и бързото преминаване към електрически превозни средства.

Износът не е успял да се върне към предишните си нива от около 1,3 милиона бройки, като се е движил малко над 1 милион бройки през последните три години. Износът на леки търговски превозни средства, които държат основен дял от производствения капацитет на сектора, достигна най-високото си ниво досега с приблизително 435 000 бройки.

Търговският баланс се влошава

Външнотърговският излишък на сектора, който беше структурна сила до 2022 г., до голяма степен е изчезнал поради нарастващия внос на леки автомобили. Автомобилната индустрия, която за последно регистрира външнотърговски излишък от 8 милиарда турски лири през 2022 г., отчете външнотърговски дефицит през 2023 г. поради рязко нарастващия внос на автомобили.

Според последните налични данни, търговският дефицит на Турция с леки автомобили се е увеличил до 7,7 милиарда долара през периода януари-ноември миналата година, допринасяйки за общ дефицит от 0,5 милиарда долара в автомобилната индустрия през същия период. Еролду определи ситуацията като структурно предизвикателство.

"Това, че вносът надвишава износа на леки автомобили, е проблем, за който автомобилната индустрия трябва да поеме пряка отговорност. Увеличаването на инвестициите в автомобилната индустрия в Турция и предлагането на повече произведени в страната автомобили на местния пазар е от критично значение."

Използване на капацитета

След нови инвестиции, производственият капацитет на Турция за автомобили се увеличи от 2 милиона на 2,2 милиона бройки, но коефициентът на използване на капацитета спадна с 3 процентни пункта до 67%, ниво, което Еролду определи като неблагоприятно за конкурентоспособността.

"Нашата цел е да повишим използването на капацитета с инвестициите, които правим. Ако можем да го направим, това ще осигури значителен тласък на нашата конкурентоспособност", смята експертът.

Спадът се дължи отчасти на рязкото забавяне в производството на трактори, където използването на капацитета спадна с 26 пункта до 35%, което отразява слабостта в селскостопанския сектор. Освен това, нарастващото търсене на вносни камиони намали използването на капацитета на камионите с 14 пункта до 57%.

В Европа продажбите на леки автомобили се увеличиха с 2% до 12,1 милиона бройки през 2025 г., докато продажбите на леки търговски превозни средства спаднаха с 9% до 1,4 милиона бройки. Европейският съюз и европейските страни извън ЕС представляват около 70% от износа на автомобили на Турция, докато самата Турция внася приблизително 8% от общия износ на автомобили в Европа, което я прави четвъртият по големина пазар на континента.