Ормузкият проток, доскоро най-натовареният маршрут за товарни превози, през който преминават около 15% от световните доставки на петрол и до 20% от обемите втечнен природен газ, сега е под въпрос. Ескалиращият конфликт в Близкия Изток преначертава картата на международната търговия, според експерти и икономисти, вкл. чуждестранни, интервюирани от "Ведомости".

Основните играчи на пазара променят транспортните маршрути, отбелязва Павел Селезнев, декан на Факултета по международни икономически отношения във Финансовия университет към правителството на Руската федерация. "Например, Maersk, за да се предпази от рискове, пренасочва част от контейнерните превози, заобикаляйки Суецкия канал, покрай Югозападния край на Африка и нос Добра Надежда." Това от своя страна увеличава дължината на превозите, както и времето за пътуване, разхода на гориво, разходите за превоз на товари и за застраховки, като същевременно и намалява надеждността на доставките, отбелязва Алберт Бахтизин, директор на Централния институт по икономика и математика на Руската академия на науките.

Влияние на военните действия върху Китай и Индия

Експертите смятат, че от събитията в Близкия Изток ще пострадат най-големите вносители на петрол, Китай и Индия. Около 80% от износа на петрол от Иран отива за Китай, което е особено важно след загубата на венецуелския пазар.

Китай е най-големият вносител на петрол в света, така че всяко увеличение на световните цени се отразява негативно на разходите в реалната икономика като цяло, увеличава логистичните разходи и съответно вътрешното търсене. Ако конфликтът се проточи няколко седмици, може да се очаква значително нарастване на цените на енергоносителите и електроенергията, особено в Индия и Китай, подчертават експерти.

Ако военните действия в региона се проточат, Китай ще трябва да търси други доставчици на петрол, казва Ксения Бондаренко, доцент в катедра "Световна икономика" във Факултета по световна икономика и политика в Националния изследователски университет "Висше училище по икономика"."Проблемът е, че не можете просто да купувате различен петрол за една и съща рафинерия, тъй като процесите на рафиниране са съобразени с конкретен вид петрол и свойства, а фината настройка отнема време", подчертава тя.Разбира се, Китай има резерви и време, но като цяло това е ново предизвикателство и значението му ще зависи от продължителността на военните операции.

Предвид покачващите се цени на енергоносителите, разходите за Китай, Индия и други страни вносителки ще се увеличат (освен ако цената не е фиксирана в договори или когато бъдат подписани нови). За Азия, особено за Китай, ключовият фактор е евентуалното намаляване на доставките на евтин ирански петрол. До 45% от целия ирански износ отива за Китай, а зависимостта на Иран от китайския внос е достигнала 65%.

"Удар по Иран и подобен натиск върху Венецуела означава намаляване на доставките на евтин петрол за китайската икономика, което засилва конкуренцията за алтернативни източници и увеличава разходите", подчертават експертите. Очаква се, че на фона на ескалацията, пазарът започва да предвижда по-високи цени на енергоносителите, което ще се отрази предимно на азиатските страни, където зависимостта от вноса на петрол остава висока.

За Китай рискът е двоен - пряк, чрез покупки (включително ирански доставки), и непряк, чрез по-високи разходи за морска логистика и застраховки. Индия пък е уязвима и като основен вносител на петрол, но част от негативното въздействие може да бъде смекчено от развития ѝ сектор за рафиниране на петрол, тъй като покачващите се цени на петролните продукти могат да увеличат рентабилността на отделните рафинерии.

Въпреки това, от макроикономическа гледна точка, по-високите разходи за внос на суров петрол вероятно ще влошат общия баланс на индийската икономика.

Отражение на военния конфликт на Европа

Най-много засегнати от военния конфликт вероятно ще се окажат страните от ЕС. След налагането на антируски санкции, ЕС стана (много) зависим от доставките на втечнен природен газ от САЩ, чиято цена е по-висока от цената на газа, доставян преди това от Русия. А в резултат на конфликта в Близкия Изток, цената на априлските фючърси за природен газ на хъба TTF в Нидерландия през седмицата се повиши с почти 25% само за ден.

Така Европа ще трябва да плаща още повече за своя просперитет и поддържане на (висок) стандарт на живот. Според експерти, ситуацията с Европа и втечнения природен газ е по-сложна, отколкото при Китай, тъй като нивото на запасите от газ в подземните хранилища на европейските страни вече е само около 30%.

А изпомпването от европейските газови хранилища обикновено се случва до края на март или средата на април, предвид отоплителния сезон. Същевременно запълването на запасите към момента, предвид обстоятелствата, е (много) трудно. При това, то ще бъде по-скъпо, включително поради логистиката. И тук всичко ще зависи от това колко дълго ще продължат военните действия в Близкия Изток.