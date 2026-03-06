Да стигаме от София до Варна с влак, който се движи с 250 км/ч, за около два часа или през уикенда да отскочим до Солун за час и половина звучи почти като научна фантастика за нашите географски ширини. Изглежда невероятно, въпреки навлизането на частни железници и обещанията за предстояща модернизация на БДЖ.

Според инж. Румен Марков, управител на компанията LARGE Infrastructure Projects обаче "в момента в България са налице условията у нас да бъдат изградени високоскоростни железопътни линии". На специално събитие в столицата, организирано от дружеството, беше обявено, че високоскоростните влакове, движещи се със средна скорост от над 250 км/ч, могат да станат реалност в страната, макар и след години.

Източник: money.bg

Един мащабен проект на стойност €20 милиарда

"Общите инвестиции в тези проекти, които изцяло могат да променят железопътната инфраструктура у нас и в региона сме изчислили, че възлизат на около €20 милиарда. Сега предстоят срещи, на които ЕК ще оцени какъв приоритет да даде на някои от тези проектите, за да може да ги финансира. Очаква се безвъзмездното финансиране да бъде от порядъка над 50% за проекти, които свързват повече от една държави и които имат готовност в близките 6 до 8 години да бъдат реализирани", коментира инж. Румен Марков.

Предприемачът е категорчен, че сега е "перфектното време" за изграждането на високоскоростни линии.

"България и Румъния вече са част от Шенгенското пространство, страната ни стана член и на еврозоната и ускорител за развитие на високоскоростната железопътна линия е планът за свързване на Европа с високоскоростна железница, представен от Европейската комисия през ноември миналата година."

При съгласие за финансиране от страна на Брюксел, с участието на български и международни инвеститори и с подкрепата на държавата, мечтата за модернизация на жп транспорта у нас, както и за цялостната инфраструктура, свързана с него, могат да се случат, сигурен е инж. Марков.

Източник: money.bg

Според проекта на LARGE Infrastructure Projects за жп линията София - Варна, влаковете до морската ни столица трябва да се движат с до 350 км/час, а от София до Солун с около 320 км/час. Високоскоростната железопътна линия ще започва от Централна гара в София и ще минава през нова гара, която трябва да бъде построена на летище "Васил Левски" в столицата.

София-Варна за 2 часа, София-Солун за час и половина и София-Букурещ за 2 часа и 20 минути

С високоскоростната железница разстоянието от София до Варна ще се изминава точно за 2 часа и 3 минути. Проектът на високоскоростна линия София - Солун пък се комбинира с линията Атина - Солун, което ще направи възможно пътуването от София до Солун за 90 минути, а от София до Атина - за 4 часа и 45 минути.

Мащабният инфраструктури проект включва и разклонението към Русе - Букурещ, като предвижда Дунав мост да бъде комбиниран за железопътен и шосеен трафик. С тази високоскоростна линия пътуването от София до Букурещ ще трае 2 часа и 20 минути.