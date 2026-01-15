Първата лицензирана частна компания за пътнически превози у нас PIMK, която ще конкурира услугата на БДЖ, вече провежда тестове, прави технически параметри на новите влаковете, измерва времетраене на пътуване и отчита бъдещите разходи. Това заяви в интервю за пловдивската медия "Под тепето" Пенко Несторов - съосновател и съсобственик "ПИМК Холдинг Груп". Той коментира, че частните влакове ще конкурират държавните "на пазарен принцип".

PIMK Rail Express е първата лицензирана частна компания за пътнически железопътни превози в България и както Money.bg вече ви е информирало, именно тя слага край на монопола на БДЖ. По първата частна пътническа линия у нас първоначално ще се движат експресни влакове от София до Бургас, с включени спирки в Пловдив и Стара Загора. Точно кога обаче влаковете тръгват редовно все още не е ясно.

"Стартът зависи от регулаторната рамка и условията, които държавата предлага", коментира Несторов.

Източник: Пимк Рейл

За провеждащите се в момента тестове е нает пътнически вагон от германската компания DB Cargo.

Пазарният принцип

Идеята на пловдивското дружество е да създадат "несубсидиран частен пътнически транспорт, който предлага по-високо качество, по-бързо пътуване и повече удобства, които липсват в сегашния стандартен модел на БДЖ. Според Несторов "това е единственият начин да се привлекат пътници на пазарен принцип".

Той подчертава, че към днешна дата няма конкуренция на жп пазара за пътнически превози в България, защото всички бързи и експресни линии са съсредоточени само и единствено в държавния оператор. По думите му държавата не допуска реална конкуренция и затова частната компания не участва в конкурсите за субсидирани линии на БДЖ.

"Ако държавен оператор извършва същите линии със субсидирани влакове, то частният оператор трябва да предложи по-добро ниво услуга, но без финансова подкрепа. Това означава, че трябва да предлагаме коренно различно и по-добро преживяване, за да бъдем жизнеспособни на пазара."

Линиите, които PIMK иска да обслужва

В случай, че плановете на пловдивската компания се осъществят напълно и ако нещата вървят в срок, вероятно още през 2027-а година частни влакове ще се движат по следните български трасета:

София - Перник - Радомир

Карнобат - Варна

Пловдив - Асеновград

София - Горна Оряховица - Шумен - Варна

София-Пловдив-Стара Загора-Бургас

Бизнес моделът на PIMK не предвижда да се излезе на печалба в кратки срокове, защото секторът на железопътните превози е силно консервативен, а инвестициите са дългосрочни.