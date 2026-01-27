Задават ли се на хоризонта най-сетне така очакваните в северната ни съседка водородни влакове? Този въпрос вълнува както обществото, така и бизнеса там от доста време насам. Светлина в тунела вече има, според Libertatea.

През последните три години румънските власти се опитват да закупят 12 влака, задвижвани с водород, като финансирането е осигурено по линия на Механизма за устойчивост. Нещо, за което и в Money.bg сме писали. Най-сетне процедурата за обществена поръчка е в напреднал етап, твърди местният орган за покупки.

До края на 2024 г. три търга бяха отменени, а в четвъртия търг, организиран през пролетта на 2025 г., участва само един кандидат - Siemens. Агенцията за железопътна реформа все още не е завършила процедурата по оценка, повече от осем месеца след подаването на офертата.

Маршрутите, по които ще се движат влаковете

По-конкретно, единствената оферта, подадена до SEAP през април 2025 г., е представена от Асоциацията за мобилност на Siemens, съставена от Siemens Mobility SRL, Siemens Mobility GmbH и Siemens Mobility Austria GmbH.

Процедурата за обществена поръчка за 12-те водородни влака е в напреднал етап на оценка, като протоколите относно анализа и оценката на финансовото предложение са финализирани и качени в SEAP, включително проверката на съответствието му с техническото предложение, както и отговорите на исканията за разяснения.

"Що се отнася до осъществимата дата, на която тези влакове ще се движат в Румъния, очакваме тя да бъде в края на първото полугодие на 2028 г. Първият маршрут, по който водородните влакове ще се движат в Румъния, ще бъде Букурещ Север - летище Анри Коанда", заяви Клаудиу Мурешан, президент на Агенцията за железопътна реформа, пред Libertatea.

Според властите, прогнозната стойност на договора ще бъде между 1,5 милиарда и 2,46 милиарда леи (малко над 46 милиона евро), което означава, че минималната цена на един водороден влак ще бъде 120 милиона леи.

12-те водородни влака, които ще осигурят услуги за пътническия железопътен транспорт, ще се движат по общо четири маршрута: Букурещ Север - летище "Анри Коанда"; Букурещ Север - Китила - Титу - Питещ - Пятра Олт - Крайова; Букурещ Север - Китила - Титу - Търговище и Питещ - Куртя де Арджеш, двупосочно.

Източник: iStock

Преи поредно отлагане Румния ще загуби много пари

Ако процедурата за възлагане на обществени поръчки за водородни влакове не приключи през следващите месеци, Румъния рискува да загуби европейско финансиране чрез PNRR, като крайният срок за доставка е най-късно август 2026 г.

Що се отнася до работата по железопътната линия Букурещ - Питещ за адаптиране към движението на водородни влакове, те ще бъдат завършени едва в края на тази година.

Водородните влакове са способни да достигнат скорост от 140 км/ч, с пробег от над 1000 км с един резервоар. През септември 2022 г. първият в света влак, задвижван с водород, успешно измина 1175 км в Германия без необходимост от зареждане с гориво.

Влакът Coradia iLint на Alstom тръгна от германския град Бремерворде, след което пътува през Хесен и Бавария до Бургхаузен, близо до германско-австрийската граница, преди да спре на гарата в Мюнхен.

Към днешна дата водородни влакове се движат редовно по жп линиите в Швеция, като тази година се очаква първите такива влакове да влязат в употреба във Франция и Италия.

Предимства и недостатъци

Водородните влакове предлагат големи предимства, като например факта, че имат нулеви емисии на CO2, представляват и ефикасни решения за неелектрифицирани железопътни маршрути, значително намалявайки въглеродния отпечатък, както и замърсяването на въздуха, адаптирайки се перфектно към модернизацията на железопътните мрежи, които не могат да се експлоатират с електричество.

Освен това, те осигуряват много добра автономност за регионални маршрути, като са жизнеспособна алтернатива на дизеловите влакове, в сравнение с които са дори по-тихи.

Основните недостатъци на водородните влакове са свързани с високите разходи, включително по отношение на инфраструктурата за доставки. След закупуването на първите 12 влака, Румъния трябва да разработи обширна мрежа за доставки на водород, според проекта, изготвен от властите.