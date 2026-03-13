Русия е приключила 2025 година с рязко влошаване на пазара на труда в публичния сектор. През четвъртото тримесечие броят на съкратените служители е скочил с 59% на годишна база — от 20 500 на 32 600 души, сочат данни на "Росстат", публикувани в доклада за социално-икономическото положение на страната за януари 2026 г.

Най-силно са засегнати именно онези сектори, които обслужват пряко гражданите. Държавното управление и социалното осигуряване са загубили близо 4900 служители, здравеопазването — 4600, а образованието — 3800 учители. Само тези три сфери акумулират 40% от всички съкращения за периода.

Причината е структурна и се корени в драматичното влошаване на регионалните бюджети, от които се финансира по-голямата част от болниците и училищата в страната. В края на 2025 г. дефицитът в бюджетите на руските региони достигна рекордните 1,5 трилиона рубли — увеличение от 3,6 пъти спрямо предходната година. С "дупка" в касата годината са приключили цели 75 от общо 85 региона.

Последствията вече се усещат в плановете за 2026 г.: 19 региона са взели решение да намалят разходите за здравеопазване, в някои случаи — драстично. Вологодска област съкращава здравния си бюджет с 39%, Иркутска и Кемеровска — с над 30%, а Московска и Волгоградска области — с около 25%.

Подобрените постъпления от износ на нефт и газ заради войната в Близкия Изток имат потенциала да променят ситуацията, но даже Владимир Путин предупреди, че те е твърде вероятно да се окажат временно явление.

Александър Сафонов, профессор от Финансовия университет към правителството, е категоричен, че съкращенията в държавния сектор ще продължат. По думите му частният бизнес обичайно избягва официалните съкращения, като вместо това оказва натиск върху служителите да напускат доброволно. В публичния сектор обаче подобна гъвкавост не съществува — там процедурата е формализирана и цифрите се виждат ясно в статистиката.

Виктория Павлюшина от агенцията за трансформация и развитие на икономиката предупреждава, че е рано да се говори за системно влошаване на пазара на труда като цяло, тъй като част от съкращенията отразяват оптимизация на разходите при условия на високи лихвени нива. Данните обаче говорят сами: през декември 2025 г. руските работодатели са публикували 1,4 милиона свободни работни места — с 13% по-малко от година по-рано. Конкуренцията за работа ще се засилва.