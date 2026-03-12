Русия е спечелила допълнителни 6 милиарда евро (около 6,9 милиарда долара) от износа на изкопаеми горива само за първите две седмици от войната между САЩ, Израел и Иран. Това сочи анализ на Центъра за изследвания на енергетиката и чистия въздух (CREA).

Обратът е особено драматичен, тъй като само седмици преди избухването на конфликта постъпленията на Москва от петрол и газ бяха паднали до най-ниските си нива от 2020 г. насам.

През януари 2026 г. федералните приходи на Русия от енергоносители се сринаха с над 50% на годишна база — до 393 милиарда рубли (около 5 милиарда долара). Западните санкции и принудителните отстъпки бяха натиснали цената на руския суров петрол до около 40 долара за барел, а кремълският бюджет, изграден върху заложена цена от 59 долара, беше под сериозно напрежение.

Всичко се промени на 28 февруари, когато САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран, а Техеран на практика затвори Ормузкия проток — водният път, през който преминава около 20% от световните петролни доставки. Цените се устремиха нагоре, надхвърляйки 100 долара за барел, а на 9 март достигнаха 119 долара.

Руският суров петрол поскъпна от около 40 до приблизително 90 долара за барел, като сделките с Индия, улеснени от временно освобождаване от санкциите с решение на Министерството на финансите на САЩ, изчистиха натрупани запаси и допълнително повишиха обемите.

Според данни на Kpler руският петрол, задържан на танкери, е спаднал от 132,9 милиона барела в края на февруари до 118,3 милиона барела само за дни.

"Русия вече в огромна степен се облагодетелства от тази криза," заяви Хенинг Глойщайн от Eurasia Group пред CNBC, като добави, че Москва може да генерира десетки милиарди долари допълнителни приходи, ако напрежението продължи.

Анализаторите посочват, че ползите се простират и отвъд суровия петрол — Европа може да увеличи вноса на втечнен природен газ от Русия, тъй като към момента няма европейски санкции върху тези доставки.

Въпреки това печалбата може да се окаже краткотрайна. Самият Путин предупреди, че "високите цени на суровините са временни", ОПЕК+ планира да увеличи добива от април, а всяко бързо разрешаване на кризата би изпарило рисковата премия в цените — оценявана от Goldman Sachs на 18 долара за барел.