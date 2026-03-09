"Критична" ситуация по отношение на цената на втечнения газ може да настъпи в Западна Европа заради войната в Близкия Изток. Това предупреди пред Money.bg председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

Причината - невъзможността Катар и ОАЕ да изнасят LNG заради затворения Ормузки проток.

Той даде пример: "Около 90% от доставките за Корея са от Катар. Естествено е да потърсят друг доставчик - например САЩ. 56% от втечнения газ за Европа идва от там. Ще стане ценова битка".

По думите му обаче България ще е засегната в по-малка степен, защото имаме и тръбен газ от Азербайджан: "Големият проблем в Западна Европа е, че използват газ за производство на електричество. От тази гледна точка, ние сме по-облагодетелствани".

По отношение на използваните за транспорт горива Светослав Бенчев посочи, че до средата на следващия месец са осигурени количествата и вероятно и след това ще има наличности, но големият въпрос е на каква цена ще бъдат.

Петролът за първи път от 2022-а насам прескочи 100 долара за барел и председателят на БПГА не се ангажира с прогнози докъде може да стигне: "Ситуацията е доста извънредна. Вече 16 години съм в асоциацията и досега не съм виждал да е затворен Ормузкия проток и три държави да намаляват производството, защото нямат къде да го съхраняват. Това не се е случвало. Не знаем дали няма да бъде засегната и производствената инфраструктура в региона. Вече има и ударена рафинерия в Бахрейн".

За месец бензинът у нас е поскъпнал с около 10 на сто, а дизелът - с 13,49% към 14:50 часа на 9 март, показват данните на платформата Fuelo.net.

В Южна Корея въведоха таван на цените на горивата за първи път от близо 30 години. Може ли да видим нещо такова и по бензиностанциите в Европа? "Таванът е нещо, което после със сигурност се плаща - това са загуби, които така или иначе трябва да бъдат покрити. Не е добро решение", е отговорът на Бенчев.

Има ли цена на петрола, при която САЩ могат да се окажат принудени да спрат войната? "Тръмп хич не обичаше високи цени на петрола. Сега чух, че е казал, че малко висока цена трябва да се плати, за да има мир. Предполагам, че това не може да продължава дълго време - има избори през ноември, хората трябва да позабравят това нещо... Но не съм оптимист - тези цени на петрола залагат, че всичко това ще продължи още известно време", коментира Бенчев.

А когато и войната да приключи (даже и без да се стигне до кървава и продължителна сухопътна операция), прогнозата му е, че нормализация на пазарната ситуация може да дойде до 2 месеца след падането на последната бомба.