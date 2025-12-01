Като цяло ситуацията в Европа с наличието на нефтопреработвателни предприятия не е добра, каза в студиото на Money.bg Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация (БПГА). По думите му, преди 10 години е имало около 110-115 рафинерии на територията на Европейски съюз, но част от тях са затворили.

Ако има намаление от 100 към 85-86 рафинерии в Европейския съюз, в страни като САЩ, Китай, Русия, броят на рафинериите остава доста стабилен, в рамките на 115-120. А в Китай броят им продължава да расте с годините. "Което показва, че докато някои икономически сили работят за това да бъдат осигурени с енергия, ние в Европа взимаме понякога много странни решения", добави Бенчев.

"Въпреки разпространеното мнение, бизнесът с производство на горива не е толкова печеливш", стана ясно от думите на Бенчев. "През последните години, голяма част от петролните рафинерии в Европа работят на загуба, подобно на рафинерията "Лукойл Нефтохим" в Бургас.

Експертът обясни, че това се дължи на множество фактори. "Като започнем от самата политика на Европейския съюз, която налага все повече и повече изискания на петролните компании. Премине се през това, че има глобална конкуренция по отношение на производство на нефтопродукти и се стигне до чисто пазарната ситуация в Европейския съюз като цяло - където все пак има намаляване на количествата горива, поради навлизането на електромобилите, и всичко това оказва влияние на пазара."

Въпросът с "Лукойл Нефтохим" в Бургас

"Чисто хипотетично, ако рафинерията в Бургас спре работа, ще спре най-вероятно и икономиката в страната поне за известно време, тъй като това все пак е компанията, който произвежда и задоволява от 50% до 85% от пазара на горива на страната. Зависи каква е цената им. Знаете, ако е по-изгодно, естествено всеки търговец ще внесе от другаде", коментира председателят на БПГА.

Той обясни, че съответните количества, не е сигурно дали ще могат да бъдат осигурени. "Второ, дори да бъдат осигурени, логистиката ще бъде много трудна, защото морските пристанища, които могат да осигурят някаква свързаност, нямат необходимите технологични възможности да осигурят толкова голям прием на горива от примерно танкер към склад или към вагон."

А другия вариант, разбира се, остава сухопътният и железопътният транспорт - където ситуацията също е особена, и е "логистичен кошмар."

При посочената хипотеза каква ще бъде цената на горивата, "никой не може да каже". Така че, хубаво е въобще да не стигаме до варианта за спиране на работата на бургаската рафинерия, дори хипотетично, подчерта Светослав Бенчев.

Трябва да се има предвид, че около 52% от акцизите в България, идват от нефтопродукти. А това са около 2 милиарда лева, или около 1 милиард евро, т.е. "това не е никак малка сума". Освен това, около 20% от годишните приходи от ДДС в бюджета също идват от търговията с горива, посочи още председателят на Българската петролна и газова асоциация.

